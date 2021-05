Bất ngờ về vị Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng

Đường dây nóng luôn "nóng"

Chỉ vài ngày sau khi đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an An Giang công bố rộng rãi số điện thoại cá nhân 0962297777 làm đường dây nóng thu nhận tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống Covid-19, mỗi ngày ông nhận được hàng trăm tin nhắn, cú điện thoại.

Có cú điện thoại cho hay, vừa phát hiện những người nước ngoài lạ mặt ra vào nhà nghỉ A; có tin nhắn báo: "Anh Nơi, tôi thấy có người hàng xóm B vắng mặt lâu ngày nay trở về địa phương mà không khai báo y tế…." hay chỉ đơn giản: "Tôi thấy tại khu công viên C đang tụ tập đông người, nhưng có nhiều người không đeo khẩu trang"...

Tất cả cuộc gọi, tin nhắn của dân đều đã được xử lý. Hoặc đích thân giám đốc công an phản hồi, hoặc được lực lượng công an nhanh chóng xác minh.

Đại tá Đinh Văn Nơi (bìa phải) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án phóng hoả giết người tình.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, ông chủ động công bố số điện thoại của mình để người dân báo tin, vì ông biết rằng người dân luôn tin tưởng lực lượng Công an và Giám đốc Công an tỉnh sẽ có thể xử lý và giải quyết rất nhanh những tin báo quan trọng của họ. Ông đã nói một câu chân thành: "Không gì có thể qua được tai mắt của người dân". Và ông mong muốn số điện thoại của mình tiếp tục được bà con nhân dân ủng hộ, tiếp tục nhận được những tin tức liên quan đến an ninh trật tự, đặc biệt tin báo liên quan đến công tác phòng dịch.

"Nếu trường hợp vì bận công việc hay bận họp chưa thể trực tiếp trả lời ngay cuộc gọi đến của người dân, thì sau 15 giây cuộc gọi đó sẽ tự động chuyển vào đường dây trực ban Công an tỉnh và lập tức được ghi nhận, sau đó báo cáo ngay lại cho tôi xử lý. Chính vì vậy, mặc dù hàng ngày có hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi, nhưng hầu hết đều được tôi tiếp nhận và xử lý đến nơi đến chốn", đại tá Đinh Văn Nơi nói.



Người đứng đầu Công an tỉnh An Giang cho biết, có nhiều người dân ban đầu còn e dè, chưa dám mạnh dạn gọi điện báo tin vào số điện thoại được công bố, mà chỉ dám nhắn tin thăm dò.



Sau đó họ khá bất ngờ vì nhận được ngay sự phản hồi trực tiếp từ chính Giám đốc Công an tỉnh nên thực sự đã tin và thường xuyên cung cấp những thông tin quý giá.



"Tôi rất mong muốn số điện thoại của tôi sẽ tiếp tục được bà con nhân dân ủng hộ và cung cấp thật nhiều những tin tức có giá trị liên quan đến an ninh trật tự và đặc biệt trong giai đoạn này là những tin báo liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, qua đó chung tay giúp chúng tôi bảo vệ người dân, bảo vệ xã hội được bình yên và chiến thắng đại dịch này", đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.



"Cái gai" trong mắt tội phạm

Trước đó, vào tháng 3/2021, vụ việc nhóm tội phạm Trần Trí Mãnh và Đào Ngọc Cảnh muốn chi 20 tỷ để "điều" đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác khiến dư luận xôn xao.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho hay, thời gian qua các nhóm tội phạm không chỉ muốn dùng tiền để "điều" ông đi, mà thậm chí còn sử dụng các thủ đoạn nguy hiểm để đe dọa cá nhân ông, hòng khiến bản thân ông chùn bước.

Ngoài ra, nhiều nghi can còn muốn dùng mối quan hệ quen biết để tiếp cận ông nhằm mục đích có lợi cho họ, nhưng ông đã thẳng thừng nói không với những người này để đấu tranh cương quyết với tội phạm.

Liên quan đến việc Trần Trí Mãnh và các đồng phạm "chi 20 tỷ đồng" nhằm mục đích chuyển ông ra khỏi địa bàn, đại tá Nơi cho biết bản thân ông lại "thấy sung sướng, vì điều đó chứng tỏ công việc của mình đạt hiệu quả".

Chia sẻ với báo chí, ông cho biết: "Bản thân tôi luôn xác định công việc đã hiệu quả, đánh trúng, đánh đúng tội phạm rồi, nên rất sung sướng. Không vì việc này, việc nọ mà lung lay tư tưởng hoặc chùn bước. Thời gian qua và sắp tới cũng vậy, Công an tỉnh An Giang luôn xác định rõ đấu tranh với tội phạm không khoan nhượng, không vì tình cảm riêng tư. Người dân cứ tố giác tội phạm, sẽ giúp lực lượng công an tiến hành đấu tranh".

Vì dân, tin tưởng dân và dựa vào dân, việc đại tá Đinh Văn Nơi công bố số điện thoại cá nhân là hành động cụ thể, thể hiện niềm tin vào sự giám sát, phối hợp của người dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự địa phương. Và việc ông nhận hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi mỗi ngày từ người dân có lẽ chính là câu trả lời cho sự tin yêu ấy.