Đại tá Hoàng Văn Hà giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an

Chiều 6/5, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Hoàng Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (ANĐT) giữ chức Cục trưởng Cục ANĐT.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Hoàng Văn Hà giữ chức vụ Cục trưởng Cục ANĐT.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Hoàng Văn Hà là cán bộ được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có trình độ năng lực, khả năng phân tích, nắm bắt tình huống nghiệp vụ và kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động điều tra.



Trong công tác chỉ đạo điều tra luôn đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án kịp thời, hiệu quả, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đảm bảo tốt yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. Đã được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao tổ chức, chỉ đạo điều tra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả điều tra luôn đảm bảo yêu cầu đề ra, được lãnh đạo Bộ ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ trưởng Lương Tam Quang mong rằng, trên cương vị lãnh đạo chỉ huy đứng đầu một đơn vị, tân Cục trưởng Cục An ninh điều tra sẽ phát huy được bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm công tác; khắc phục khó, đoàn kết, quy tụ được tập thể lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sỹ.

Đại tá Hoàng Văn Hà, tân Cục trưởng Cục An ninh điều tra phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Hoàng Văn Hà sinh năm 1976, quê thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đại tá Hoàng Văn Hà đã có 6 năm là lãnh đạo Phòng; 5 năm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục ANĐT, Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, được thăng cấp bậc hàm Đại tá tháng 8/2020.

Trong quá trình công tác, Đại tá Hoàng Văn Hà đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba và nhiều Bằng khen các cấp…