Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp làm Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

Chiều 15/8, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Xuân Ánh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Đồng thời điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá rất cao đại tá Trần Xuân Ánh trong thời gian làm giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Trần Xuân Ánh có uy tín cao với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cũng như sự tín nhiệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tin tưởng rằng trên cương vị mới, đại tá Trần Xuân Ánh sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh đại tá Nguyễn Thanh Hải đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, phương pháp làm việc khoa học, tư duy lãnh đạo, quản lý điều hành các đơn vị và công việc có hiệu quả.

"Đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là lĩnh vực an ninh. Việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp" - Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nói.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trước mắt, đồng chí cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác năm 2024, trọng tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy Trà Vinh triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chúc mừng đại tá Nguyễn Thanh Hải - tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, rất tin tưởng đại tá Nguyễn Thanh Hải, tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực công tác cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh xây dựng Công an tỉnh trở thành khối đại đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và kết quả đã đạt được.

"Đảng ủy, Ban giám đốc bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là đảm bảo an ninh, trật tự Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh và Tuần lễ Vu lan thắng hội huyện Cầu Kè năm 2024; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh và các sự kiện quan trọng khác" - ông Hẳn nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Thanh Hải bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Đại tá Nguyễn Thanh Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh đã tín nhiệm, tin tưởng và trao trách nhiệm quan trọng này.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh nhận thức rõ việc bổ nhiệm không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề, đỏi hỏi bản thân phải nỗ lực, học hỏi và phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải hứa sẽ tích cực, chủ động cùng Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh các chủ trương, biện pháp, chương trình, phương án, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

"Bản thân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả truyền thống quý báu mà các thế hệ Công an tỉnh Trà Vinh xây dựng trong nhiều năm qua. Đồng thời, sẽ luôn gương mẫu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" - tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh khẳng định.