Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh được điều động làm Phó trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được chuyển ngành sang công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Cùng ngày, tại Lâm Đồng diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo quyết định, ông Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công an tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Đại tá Trương Minh Đương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định chuyển ngành và tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Tuấn Anh.

Đại tá Vũ Tuấn Anh được đào tạo bài bản và trưởng thành từ Công an tỉnh Lâm Đồng, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, từng giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Lạc Dương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ở bất kỳ vị trí nào, Đại tá Vũ Tuấn Anh cũng đều nỗ lực công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Tuấn Anh cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh. Đồng thời hứa sẽ ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên định giữ vững lập trường; tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Luôn cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.