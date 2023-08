Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/8, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hữu Hanh giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Vũ Hữu Hanh giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng. Ảnh: VGP

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng được thành lập theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 15/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; là lực lượng quan trọng trong tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và không gian mạng.



Cũng trong ngày 23/8, Bộ Công an tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban Vận động thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (Ban Vận động). Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia, Trưởng Ban Vận động, chủ trì phiên họp.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia được thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia được thành lập nhằm mục tiêu quy tụ, khơi dậy, lan toả sức mạnh tiềm năng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuyên gia, học giả, uy tín để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng kết nối công, tư hữu hiệu nhất; hội tụ chính sách công nghệ, nhân lực về an ninh mạng góp phần nâng cao tiềm lực an ninh mạng quốc gia; ứng phó hiệu quả với các thách thức phi truyền thống với mục tiêu xây dựng không gian mạng an ninh, an toàn, lành mạnh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam…