Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy ngành công an, đưa 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại trong năm 2025

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn ngành công an

Sáng 26/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 (Hội nghị) khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá năm 2024, lực lượng công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Chính phủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác để ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng sẽ diễn ra. Đây cũng là năm khởi nguồn đất nước bước vào "Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" và cũng là năm cả hệ thống chính trị quyết tâm, quyết liệt thực hiện các chủ trương, quyết sách quan trọng, mang tính cách mạng, đột phá.

Có thể kể đến như chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Vì vậy, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng, Hội nghị có trọng tâm là bàn các giải pháp: "Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIV của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong CAND; gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Công an các cấp, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phòng chống lãnh phí, chống ô nhiễm môi trường; huy động các nguồn lực để hiện đại hóa cơ sở vật chất lực lượng CAND đến năm 2030, ưu tiên đầu tư cho 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại trong năm 2025, tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh trật tự (ANTT) tự tại cơ sở".

Lực lượng công an gương mẫu đi đầu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng ghi nhận, tri ân, biểu dương những đóng góp, cống hiến, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND và chúc mừng thành tích to lớn của lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2024.

Thủ tướng khẳng định, lực lượng CAND đã gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất, nguy hiểm nhất và đã thể hiện được bản lĩnh: "kiên định, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu với tội phạm và vi phạm pháp luật", làm việc quên mình "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hội nghị phải tập trung thảo luận, đề ra những chiến lược, giải pháp, quyết sách lớn về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thời gian tới, góp phần quyết định thắng lợi tương lai của đất nước… Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công an toàn quốc.

Đầu tiên, lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là Quân đội nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân tham gia công tác bảo đảm ANTT…

Lực lượng CAND cần chủ động phân tích, đánh giá, dự báo đúng, trúng tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chiến lược, hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách pháp luật quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Công an cũng phải "bước trước, đi trước, tiếp cận nhanh nhất" để nắm bắt thời cơ, thuận lợi, biến thách thức thành thời cơ để góp phần kiến tạo mở rộng không gian sinh tồn, không gian phát triển đất nước nhanh, bền vững, đóng góp vào hòa bình, ổn định phát triển của khu vực và trên thế giới…

Thủ tướng yêu cầu, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ động phối hợp đề xuất các giải pháp bảo đảm hoạt động tài chính ngân hàng, phát triển năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu, hạ tầng công nghệ, hạ tầng số, thúc đẩy phát triển bền vững thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường vàng; bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh, xử lý nghiêm các hội, nhóm, đối tượng chống phá trên không gian mạng.

Ngoài ra, lực lượng công an cần làm tốt hơn nữa việc phòng ngừa, thường xuyên, liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm; bên cạnh đó còn phải tạo ra môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội... Đẩy mạnh làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức để người dân "không chấp nhận, không chứa chấp, chủ động lên án, tố giác tội phạm".

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ với mục tiêu lấy an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết. Tiếp tục giữ vai trò "tiên phong, dẫn dắt, gương mẫu, đi đầu" trong đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số, công dân số và cải cách hành chính…; góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND. Trong đó: Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và phát triển của đất nước. Thực hiện khoa học, hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị (khóa XIII), "xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ, phù hợp"; tập trung bứt phá, tăng tốc, huy động mọi nguồn lực, có giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu đưa 06 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025 và lực lượng CAND tiến lên hiện đại năm 2030…