Thu giữ thêm 18 căn chung cư, biệt thự liên quan vụ án Mr Pips Phó Đức Nam

Chiều 26/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình và kết quả công tác công an năm 2024; phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 và định hướng công tác tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới.

Tại Họp báo, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội thông tin về diễn biến mới vụ án Mr Pips Phó Đức Nam. Cụ thể, gần đây cảnh sát đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỷ đồng; 18 căn chung cư hoặc biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng.

"Như vậy, con số thu hồi được trong vụ án được nâng lên khoảng 5.300 tỷ đồng", lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho hay.

Bi can Mr Pips Phó Đức Nam đứng đầu đường dây phạm tội lớn liên quan lĩnh vực ngoại hối.

Ngoài ra, cảnh sát cũng xác định trong tài khoản nước ngoài của các đối tượng có 500 nghìn USD và còn nhiều tài sản khác. Công an Hà Nội sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an và Viện KSND tối cao để tương trợ tư pháp, thu hồi tài sản ở nước ngoài.

Một dạng tài sản khác của các đối tượng cũng được công an xác minh là tiền trong các ví điện tử dạng "ví lạnh". Trường hợp các ví lạnh này được mở ra, dùng thanh toán trong nước sẽ được thu hồi nhưng khó khăn hơn nếu chúng được dùng để mua tiền ảo hoặc chuyển ra nước ngoài.

Trước đó, ngày 21/12, Công an TP.Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Mr. Pips Phó Đức Nam (30 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Trong vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã quốc tế với bị can Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do đang bỏ trốn.

Công an cho biết sau quá trình điều tra, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định 2.661 bị hại, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng trong vụ án TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam và Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán.

Tài liệu điều tra xác định nhóm đã quản lý, điều hành 21 trang web, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội. Ban đầu nhóm lừa đảo sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.

Sau đó nhóm đưa thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển. Công an Hà Nội đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.