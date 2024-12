Khởi tố cựu Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng và 2 cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ liên quan vụ Phúc Sơn

Chiều 26/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình và kết quả công tác công an năm 2024; phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 và định hướng công tác tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới.

Tại họp báo, đại diện Cơ quan điều tra Bộ Công an (C03) đã thông tin diễn biến mới về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, gồm khởi tố một số bị can nguyên là lãnh đạo Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Bị can Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Cụ thể C03 đã khởi tố ông Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Phú Thọ, 2 cựu Bí thư Tỉnh ủy địa phương này bị khởi tố gồm các ông Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh.

Cả 5 người trên đều bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3, Điều 356.

Các bị can Ngô Đức Vượng (trái) và Nguyễn Doãn Khánh, cựu Bí thư Phú Thọ bị khởi tố.

Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan, địa phương liên quan, được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi.

Cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam hàng chục bị can để điều tra về các tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Bộ Công an, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn "là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn".

Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng, 2 triệu đôla Mỹ, trên 500 lượng vàng, tạm giữ trên 1.000 sổ đỏ.