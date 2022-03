Đại tướng Tô Lâm cảm phục những cống hiến, hy sinh của các nữ chiến sỹ công an

Trong buổi gặp mặt nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3 và chào mừng 25 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 cán bộ nữ chiến sỹ công an trong toàn lực lượng dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, Đại tướng Tô Lâm đã bày tỏ sự chia sẻ và cảm phục sâu sắc những cống hiến, hy sinh thầm lặng trên mọi mặt trận của các nữ chiến sỹ công an.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Đạt

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, bày tỏ vui mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ nữ chiến sỹ công an nhân ngày Quốc tế phụ nữ.

Đại tướng Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao vai trò của phụ nữ công an trên mọi lĩnh vực. Ông khẳng định, phụ nữ công an đã có những đóng góp đáng kể trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Thông qua các hoạt động thực tiễn, phụ nữ công an đã trưởng thành vượt bậc. Tỷ lệ nữ có trình độ cap đẳng, đại học đạt 63,47%, trình độ trên đại học đạt 4,41%, trình độ trung, cao cấp lý luận chính trị đạt 42,11% (trên tổng số cán bộ nữ). Đã có 10 đồng chí có học hàm Phó giáo sư, 243 nữ Tiến sỹ, cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp chiếm 11,46% (trên tổng số cán bộ lãnh đạo chỉ huy). Có 32 đồng chí giữ chức vụ cấp Cục trở lên, 09 đồng chí được thăng cấp bậc Thiếu tướng, 01 đồng chí được thăng cấp Trung tướng… cùng nhiều chị đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Hàng nghìn lượt cán bộ nữ và các cấp Hội phụ nữ được tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, nhiều tấm gương phụ nữ Công an dũng cảm, những "bông hồng thép" là khắc tinh của tội phạm, có sức lan toả sâu rộng trong toàn lực lượng.

Người đứng đầu Bộ Công an cho biết, để tiếp tục phát huy sức mạnh của tổ chức Hội, phong trào phụ nữ, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Công an nhân dân ngày càng có hiệu quả, Đảng uỷ Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an luôn tin tưởng và mong muốn các cấp Hội phụ nữ trong Công an nhân dân tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động, phong trào, cụ thể hoá bằng các công trình, mô hình, phần việc thiết thực, gắn với công tác chuyên môn, phù hợp đặc thù giới...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng không quên dặn dò 25 đồng chí đại biểu ưu tú tham dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần này: "Dự đại hội vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, đề nghị các đồng chí thể hiện vai trò, trí tuệ của phụ nữ công an, tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Từ đó đưa ra các quyết sách lớn cho phong trào phụ nữ trong 5 năm tới".