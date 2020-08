Đại uý công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc": Lời hứa với con gái còn dang dở

Chiều 11/8, đồng đội cùng gia quyến đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho đại uý Lê Thanh Hải – Phó Trưởng Công an xã Thạnh Hội (Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chống nạn cát tặc trên sông Đồng Nai vào rạng sáng cùng ngày.

Ôm đứa con gái mới hơn 1 tuổi ngồi thất thần trong góc nhà, chị Vũ Nam Phương (vợ đại uý Lê Thanh Hải) cho biết, đến giây phút này chị vẫn chưa tin rằng con gái của mình đã mãi mãi mất đi người cha.

Lau giọt nước mắt trên má, chị Nam Phương cho biết, chị cùng anh Hải kết hôn vào đầu năm 2016, đến năm 2019 mới sinh được bé gái đầu lòng.

Vợ của đại uý Lê Thanh Hải nghẹn ngào khi chồng mình đã mãi mãi ra đi, để lại vợ trẻ và con thơ. Ảnh: V.D

Trước đây, anh Hải công tác ở Công an tỉnh Bình Dương, đến năm 2019 anh được đơn vị chuyển về công tác tại Công an xã Thạnh Hội (TX Tân Uyên) theo đề án đưa công an chính quy về các phường xã.

Cũng theo chị Nam Phương, anh Hải là người rất hiếu thảo đối với cha mẹ 2 bên. Ở đơn vị anh là người luôn hết mình vì công việc và được đồng đội, cấp trên yêu quý.

Khi chuyển về công tác tại xã Thạnh Hội, do địa bàn xa nhà và thường xuyên phải đi tuần tra nên anh Hải ít được về nhà. Ban đêm, trước khi đi tuần tra tại địa bàn, anh Hải thường hay gọi điện thoại trò chuyện với con gái.

Cha của đại uý Hải thất thần bên di ảnh của con trai. Ảnh: V.D

Trước thời điểm gặp nạn và hy sinh, đại uý Hải đã nói chuyện qua điện thoại với con gái và hứa ngày mai về nhà sẽ mua quà cho con.

"Anh ấy hứa sẽ mua quà cho con gái khi hết ca trực, thế mà lời hứa chưa kịp thực hiện thì anh ấy đã ra đi...", chị Nam Phương nghẹn ngào.

Đồng đội của đại uý Hải đang công tác tại Công an xã Thạnh Hội cho biết, anh Hải là người hoà đồng, dù mới về công tác tại đơn vị mới chưa được một năm nhưng luôn được đồng đội, mọi người yêu mến vì tính tình hiền lành, hay giúp đỡ người khác.

Theo báo cáo ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Tân Uyên, khoảng 22h ngày 10/8/2020, thực hiện Kế hoạch chuyên đề phòng chống nạn bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai của Công an tỉnh, đại úy Lê Thanh Hải - Phó Trưởng Công an xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên cùng 3 đồng chí thuộc Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Hội phối hợp tuần tra trên tuyến sông chảy qua địa bàn xã.

Đến khoảng 1h ngày 11/8/2020, phát hiện một số đối tượng đang sử dụng ghe để bơm hút cát nên tổ tuần tra tiến hành kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã đánh chìm ghe để phi tang và tẩu thoát. Lúc này phương tiện của tổ tuần tra khi áp sát đã bị dòng nước xoáy từ ghe cát đang chìm cuốn theo.

Sự việc xảy ra quá nhanh nên đại úy Lê Thanh Hải không kịp thoát hiểm và đã hy sinh. Các thành viên khác của tổ tuần tra may mắn thoát nạn.

Khu vực sông Đồng Nai, nơi đại uý Lê Thanh Hải hy sinh khi bắt ghe hút cát lậu. Ảnh: V.D

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Thị xã Tân Uyên, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành cứu nạn cứu hộ và đến 4h45p cùng ngày đã tìm thấy thi thể đại uý Hải đưa vào bờ.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ xử lý nghiêm vụ việc. Công an thị xã Tân Uyên phối hợp gia đình tổ chức tang lễ cho đại úy Lê Thanh Hải theo chế độ quy định.

Đại úy Lê Thanh Hải sinh năm 1985, quê quán phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, từng công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương.

Năm 2019 anh được tăng cường về xã Thạnh Hội theo chủ trương đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã. Chỉ trong thời gian ngắn đảm nhận nhiệm vụ tại cơ sở, đại uý Lê Thanh Hải đã thể hiện tình thần năng nỗ, nhiệt tình trong công tác, nhiều lần được khen thưởng; cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng đánh giá cao.