Đại úy CSGT gặp nạn trên sông Hậu: Vợ trẻ khóc cạn nước mắt khi nghĩ về các con sau này

Tàu 02, nơi Đại úy Xuyên làm nhiệm vụ

Hai đêm liên tiếp kể từ khi Đại úy Ngô Thanh Xuyên (SN 1984, ngụ ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) gặp tai nạn mất tích, người thân mất ngủ ngóng tin. Căn nhà nhỏ ven sông Hậu nhuốm màu không khí tang thương.



Ngóng chờ trong vô vọng

Trưa 7/1, chúng tôi men theo đường đê ven sông Hậu tìm đến gia đình bên vợ Đại úy Xuyên ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, đây cũng là nơi vợ chồng anh sinh sống.

Từ khi nhận được tin dữ, người thân hai bên gia đình đã tề tựu đông đủ, ai cũng buồn rầu nhưng vẫn người nào việc đó, tất bật chuẩn bị lo hậu sự. Bên hiên nhà, là hình ảnh người vợ trẻ ôm đứa con gái vừa tròn 1 tuổi đang khóc nỉ non, ánh mắt vô hồn, lặng nhìn ra sông Hậu ngóng chờ khiến ai nấy đều không cầm nổi nước mắt.

Vừa vỗ về con, chị Nguyễn Thị Thùy Dương (vợ Đại úy Xuyên) ngẹn ngào kể lại: cha mẹ đã lớn tuổi, chị lại là con một, nhà chị chỉ cách Tổ tuần tra kiểm soát khu vực Bình Minh, tàu 2 (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long, nơi Đại úy Xuyên công tác) một con sông, nên sau khi kết hôn, Đại úy Xuyên chuyển hẳn về gia đình vợ sinh sống.

Thời gian đầu, để phụ chồng, chị đi làm công nhân cho một công ty tư nhân gần nhà. Sau khi sinh cháu trai đầu lòng, thương con thường xuyên ốm đau, chị Dương nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc con. Hơn 3 năm sau, con gái thứ 2 chào đời, mọi thu nhập chỉ trông chờ vào Đại úy Xuyên, gánh nặng gia đình đè lên vai người chiến sĩ trẻ. Dù vậy, ngôi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

“Lương không bao nhiêu, nhưng vợ chồng chắt chiu tằn tiện cũng đủ sống. Dù có vất vả nhưng đủ vợ đủ chồng,…”, nói đến đây người vợ trẻ ngẹn ngào.

Đường vào nhà Đại úy Ngô Thanh Xuyên

Đôi mắt đỏ hoe, người vợ trẻ cho biết, bận công tác, có khi hai tuần, Đại úy Xuyên mới về nhà một lần. Anh rất thương các con, về đến nhà là chơi đùa cùng mấy đứa trẻ. Ngược lại, các cháu cũng rất quấn cha, nhất là con trai lớn, lần nào anh về, cháu cũng dỗi “Bởi cha hứa về nhưng lại đi biệt”.



Chiều ngày 4/1, hết ca trực, anh trở về nhà. Khoảng 18h ngày 5/1, chị tiễn anh ra cửa về đơn vị. Và rồi anh đi mãi…

“Hai ngày nay, con nó cứ liên tục hỏi cha đâu sao không thấy về. Em phải gửi con trai ở nhà người thân. Chờ đưa anh về rồi, liệm xong mới rước cháu. Em sợ cháu sẽ ám ảnh…”, chị Dương nghẹn giọng, rớm nước mắt.

Đại úy Xuyên mất đi, mọi gánh nặng chuyển sang đôi vai người vợ trẻ. Không nghề nghiệp, các con còn thơ dại. Mỗi khi có ai hỏi dự tính tương lai như thế nào, người phụ nữ ấy chỉ biết ôm con ngẹn ngào cúi đầu khiến mọi người không khỏi xót xa.

Theo lời gia đình, Đại úy Xuyên, là con trai út trong gia đình có 7 anh chị em. Gia đình vốn có truyền thống binh nghiệp nên học hết 12, anh tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Hoàn thành nghĩa vụ, anh nguyện vọng tiếp tục phục vụ và được chấp thuận. Sau vài năm công tác tại Phòng Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Vĩnh Long, anh được điều chuyển về công tác tại Tổ tuần tra kiểm soát khu vực Bình Minh, tàu 02.

“Cha mẹ hai bên đều lớn tuổi. Cũng không ai giúp được gì nhiều. Vợ chồng nó tự làm tự sống. Nó hiếu thảo lắm, anh em trong gia đình ai cũng thương. Từ ngày nó gặp nạn, gia đình khóc hết nước mắt. Thương em dâu tôi còn trẻ, thương hai đứa cháu. Rồi đây cuộc sống nó sẽ ra sao?”, chị Ngô Thanh Thúy (chị ruột Đại úy Xuyên) ngẹn ngào.

Gặp nạn trên đường công tác

Khoảng 18h25 ngày 5/1, Đại úy Xuyên, Đại úy Nguyễn Phùng Khắc và Thượng úy Nguyễn Văn Tâm làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Hậu.

Khi đến thủy phận thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh), tổ công tác phát hiện sà lan biển số VL - 14656, trọng tải 615 tấn do anh Lê Hữu Tâm (SN 1973, ngụ xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đi cùng chiều phía trước nên áp sát gần để kiểm tra về ATGT của phương tiện.

Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, trời tối và lực hút của nước khi sà lan di chuyển đã làm cano tổ công tác va chạm mạnh vào sà lan, lật úp.

Đại úy Khắc và Thượng úy Tâm được người trên sà lan kịp thời cứu vớt nên may mắn thoát nạn, riêng Đại úy Xuyên mất tích.

Đến 17h ngày 7/1, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người chiến sĩ trẻ, cách hạ lưu cầu Cần Thơ 7km.

“Xuyên là 1 người hiền lành, ít nói, nhiệt tình trong công việc, rất được lòng với mọi người xung quanh, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác, bản thân nhiều năm liền được Ban giám đốc tặng nhiều giấy khen”, một đồng đội công tác chung với Đại úy Xuyên chia sẻ.