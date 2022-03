Đắk Lắk: Bắt đối tượng từng bỏ trốn khi công an đang kiểm tra ma tuý

Chiều 22/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Tự An bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Võ Ngọc Triều (24 tuổi, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).