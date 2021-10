Đắk Lắk: Đưa 9 người đi làm rẫy bị mắc kẹt do lũ đến nơi an toàn

Theo Chủ tịch UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) Nguyễn Văn Nhiệm, từ đêm 15 đến sáng 16/10, trên địa bàn xuất hiện những trận mưa lớn khiến nhiều xã bị chia cắt.



“Tôi đã giao Phòng NN&PTNT kiểm tra. Nước đổ về do mưa lớn, một phần do các thủy điện xả lũ nên các xã Ea Rốk, xã Ea Bung,…ngập nặng”, ông Nhiệm nói.

Nhiều diện tích lúa ở huyện Ea Súp bị ngập trong nước. Ảnh: LLCNCC

Theo ông Nguyễn Bá Bân - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ea Súp, hai ngày nay nước ở thượng nguồn đổ về rất lớn, chia cắt nhiều xã và hơn 100ha bị ngập nước, cây cối bị nhấn chìm.

“Theo báo cáo ban đầu, lực lượng chức năng đã đưa 41 gia đình đến nơi an toàn do bị ngập nước. Giao thông giữa các xã bị chia cắt. Hiện có 14 người ở xã Cư Bang đi làm rẫy và bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã đưa 9 người đến khu vực an toàn, những người còn lại đang ở khu vực vùng cao nên an toàn”, ông Bân nói.

Nhiều đoạn đường ở huyện Ea Súp ngập sâu. Ảnh: LLCNCC

Ông Bân cho biết thêm, hiện tại có rất nhiều điểm chia cắt, một số nơi nước dâng lên hơn 1m. Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để đưa những hộ dân khu vực bị ngập đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, triển khai công tác bảo vệ tài sản khác của những hộ dân vùng bị ngập nặng.

Một số hình ảnh sau trận mưa lớn tại Ea Súp:

Lực lượng chức năng sơ tán đồ cho người dân. Ảnh: LLCNCC

Nhiều tuyến đường có nước chảy xiết. Ảnh: LLCNCC

Lực lượng chức năng sơ tán người ra khu vực nguy hiểm. Ảnh: LLCNCC