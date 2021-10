Đắk Lắk: Bắt tạm giam Trạm phó Kiểm lâm nhận hối lộ của lâm tặc

Cùng bị khởi tố về hành vi trên là Hoàng Công Nhật (43 tuổi, ngụ tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar), cơ quan chức năng áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.



Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2020, Hoàng Công Ý (47 tuổi, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 3 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô) được Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô phân công làm tổ trưởng tổ truy quét các đối tượng xâm hại rừng tại các tiểu khu 623, 630 và vùng giáp ranh giữa khu bảo tồn Ea Sô với huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).

Lực lượng chức năng đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Thế Cao. Ảnh: CACC

Sau khi nhận nhiệm vụ, Ý bàn bạc với Cao để cho nhóm đối tượng do Ma Khanh (37 tuổi, ngụ huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) cầm đầu khai thác gỗ tại điểm rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Được sự hỗ trợ của Ý và Cao, nhóm của Ma Khanh dễ dàng khai thác gỗ trái phép quy mô lớn và vận chuyển gỗ đi bán.

Những bị can bị khởi tố trước đó. Ảnh: VNE

Xong xuôi, Hoàng Công Nhật (em trai Ý) tới tỉnh Phú Yên gặp Ma Khanh để nhận tổng số tiền 35 triệu đồng. Số tiền này Ý đưa lại cho Cao 4 triệu đồng và Nhật 2 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó cơ quan chức năng đã khởi tố 37 bị can (cùng ngụ tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản". Trong đó, bắt tạm giam 18 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 19 bị can.

Đến ngày 22/7, Hoàng Công Ý đã bị khởi tố, về hành vi "Nhận hối lộ".

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.