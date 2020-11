Đắk Lắk: Một cán bộ tử vong ngay tại trụ sở cơ quan kèm thư tuyệt mệnh

Chiều 20/11, cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phong tỏa trụ sở phường Tân Lợi (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra nguyên nhân tử vong của anh Ngô Đức C. (SN 1982, cán bộ văn phòng Đảng ủy phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột).

Trụ sở UBND phường Tân Lợi, hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo bà Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy phường Tân Lợi cho biết, sáng cùng ngày, anh C. tới cơ quan làm việc nhưng thấy uể oải nên mọi người động viên anh về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh C. không về và ở lại cơ quan cả buổi trưa. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khi 1 cán bộ phường tới làm việc thì tá hỏa phát hiện anh C. nằm bất tỉnh ở khu vực sân trụ sở phường.

Lúc này, cán bộ phường gọi mọi người tới để chở anh đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì phát hiện chân tay anh C. đã lạnh, anh C. đã tử vong trước đó. Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng anh C. trèo lên tấm đan trên mái trụ sở phường (cao hơn 10 mét) rồi nhảy xuống sân. Cơ quan chức năng còn phát hiện anh C. để lại 1 lá thư trước lúc xảy ra sự việc.