Long An: Phó trưởng công an xã tử vong tại cơ quan

Ngày 11/6, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết đã khám nghiệm xong tử thi ông Trần Thanh Lâm (38 tuổi) là Phó trưởng Công an xã Nhị Thành. Ông Lâm được phát hiện tử vong tại cơ quan.

Thi thể ông Lâm được bàn giao về gia đình làm thủ tục mai táng.

Theo UBND xã Nhị Thành, khoảng 22h ngày 10/6, ông Lâm cùng một số công an viên đi tuần tra trên địa bàn. Đến khuya, ông trở về cơ quan nghỉ ngơi.

Lúc này, một số công an viên nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ông Lâm nên đến kiểm tra phát hiện nạn nhân nằm ú ớ, thở yếu và tử vong sau đó.

Theo một số cán bộ tại xã Nhị Thành, trước khi mất, sức khỏe ông Lâm ổn định. Nguyên nhân tử vong khả năng do đột quỵ.