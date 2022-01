Đắk Lắk: Nông dân Hòa An vượt "bão" Covid-19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Hòa An đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác Hội theo hướng kết hợp tuyên truyền, vận động gắn với hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ giúp nông dân vượt qua khó khăn, đảm bảo sản xuất, kinh doanh, an toàn phòng, chống dịch, tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp và Hội phát động.



Trong năm 2021, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, phát triển được 85 hội viên mới, đạt 100% chỉ tiêu giao; xây dựng Quỹ Chi hội được 78 triệu đồng nâng tổng số tiền quỹ toàn xã lên 289 triệu đồng.

Hội vận động 894 hội viên đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 100% so với tổng số hội viên). Trong đó, có 487 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; vận động hội viên, nông dân trong xã tham gia đóng góp được 984 triệu đồng, 641 ngày công để làm mới được 2.569 m đường bê tông liên thôn; sửa chữa bảo dưỡng được 1.500 m đường giao thông, nâng cấp được 2.300 m kênh mương nội đồng…

Ra mắt tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản - bò thương phẩm giải ngân vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Hòa An. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk

Ngoài ra, Hội cũng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu nhập, vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Trong năm 2021, Hội phối hợp với ngành chức năng và các công ty tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho gần 1.100 lượt hội viên; tư vấn, hướng dẫn xây dựng mới được 4 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 02 tổ nuôi bò vỗ béo và thương phẩm, 1 tổ dịch vụ nông nghiệp, 1 tổ trồng vải chín sớm, bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội còn triển khai thực hiện tốt dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh và huyện giúp 24 hộ vay với số tiền 800 triệu đồng; nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện số tiền 6,508 tỷ đồng cho 268 hộ vay; tín chấp giúp nông dân mua 40 tấn phân vi sinh với hình thức trả chậm và 15 ngàn cây cà phê giống (được hỗ trợ 1000đ/1cây)…

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk (bên phải) trao vốn cho Hội Nông dân xã Hòa An. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk

Đặc biệt, trong năm 2021, Hội đã tích tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; tham gia đóng góp Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, triển khai vận động nguồn lực nhằm hỗ trợ, tặng quà gồm các nhu yếu phẩm cho các gia đình hội viên, nông dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền gần 50 triệu đồng.

Với tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, đa dạng hình thức thực hiện công tác Hội theo phương châm linh hoạt, cụ thể vì lợi ích thiết thực của nông dân, Hội Nông dân xã Hòa An đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen. Đây là động lực để cán bộ, hội viên, nông dân của xã tiếp tục phấn đấu trong năm 2022.