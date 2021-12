Đăk Lăk vượt khó cán đích các chỉ tiêu nông thôn mới

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân kịp thời thích ứng với tình hình thực tế; công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn được giữ vững...

Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, đại bộ phận nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, tích cực thi đua, lao động sản xuất, tiếp tục hưởng ứng tích cực phong trào "Đăk Lăk chung tay xây dựng nông thôn mới".

Xã Cư Bông, huyện Ea Kar vừa được đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: P.V

Đến tháng 12/2021, toàn tỉnh đạt 2.382 tiêu chí/2.888 tiêu chí, bằng 82,47%, tăng 23 tiêu chí so với đầu năm 2021; bình quân toàn tỉnh đạt 15,67 tiêu chí/xã, tăng 0,15 tiêu chí/xã so với đầu năm 2021.

Lũy kế toàn tỉnh có 69 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đã được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận). Toàn tỉnh có 46 sản phẩm OCOP được công nhận xếp hạng cấp tỉnh.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên việc huy động vốn xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhiều địa phương vẫn nỗ lực thực hiện tốt. Điển hình như huyện Ea Kar, chỉ trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã huy động được 171 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, vốn ngân sách hơn 21,2 tỷ đồng; vốn lồng ghép 128,3 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 9,3 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 12,6 tỷ đồng; còn lại là vốn vay của các tổ chức tín dụng.

Từ những nguồn vốn huy động trên, Ea Kar đã đầu tư vào các hạng mục giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa thôn, buôn.

Đến nay, huyện này đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Ea Ô, Cư Ni, Ea Tih, Ea Đar, Ea Kmút. Mục tiêu đến cuối năm nay, Ea Kar sẽ phấn đấu có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo số liệu, trong 9 tháng đầu năm, người dân trong toàn tỉnh Đăk Lăk đã đóng góp trên 25 tỷ đồng (trong đó: đóng góp bằng tiền mặt hơn 3 tỷ đồng, hiến hơn 32.000m2 đất và đóng góp hơn 10.000 ngày công lao động) để nâng cấp, cải tạo 5,97km, nhựa hóa, bê tông hóa 15,42km đường trục xã, liên xã; bê tông xi măng hơn 90km, cứng hóa hơn 20km, cấp phối đá dăm hơn

18km đường trục thôn buôn; bê tông xi măng hơn 16km, cấp phối đá dăm hơn 22km đường ngõ xóm; bê tông xi măng hơn 3km, cứng hóa hơn 12km, nâng cấp mở rộng hơn 19km đường nội đồng.

Phát dọn hơn 330km kênh mương, sửa chữa 8 công trình thủy lợi, nạo vét hơn 124km kênh mương; lắp đặt 5 trạm bơm điện, nạo vét 16 bể bơm. Kéo hơn 155km đường điện, xây dựng mới 41 trạm biến áp, nâng cấp 8 trạm biến áp. Xây dựng mới 1 nhà văn hóa xã, 86 phòng học, xã hội hóa 3 chợ. Xóa hơn 39 nhà tạm, nhà dột nát…