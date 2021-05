Đắk Nông: Sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ bầu cử

Chủ nhật, ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.



Nhân viên Công ty Điện lực Đắk Nông kiểm tra, rà soát các khiếm khuyết của hệ thống điện để kịp thời xử lý

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho khu vực diễn ra bầu cử tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vào 23/5 sắp tới, Công ty Điện lực Đắk Nông đã lập phương án và triển khai đến từng đơn vị trực thuộc.

Theo đó toàn tỉnh Đắk Nông có tổng số 680 khu vực bỏ phiếu (có 21 khu vực bỏ phiếu riêng), với tinh thần tích cực chủ động sẵn sàng chuẩn bị, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chuẩn bị thực hiện cấp điện ổn định, liên tục, an toàn kể cả trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Giao các đơn vị thuộc Công ty đã được yêu cầu lập và thực hiện kiểm tra, củng cố lưới điện, nguồn điện. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng... Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, các đơn vị ngành điện chủ động xem xét, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trước, trong và sau các ngày diễn ra bầu cử.

Tăng cường công tác kiểm tra, củng cố lưới điện trung hạ áp, các trạm biến áp cung cấp điện khu vực diễn ra bầu cử tại các đơn vị quản lý nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết, nguy cơ gây sự cố như: Kiểm tra, lập phương án phát dọn hành lang tuyến, xử lý tiếp xúc tiếp địa cột vệ sinh cách điện đường dây; kiểm tra vệ sinh máy biến áp, bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp, tiếp xúc chống sét van, tiếp xúc đầu mốt, thanh cái, Aptomat tổng, nhánh và hệ thống tiếp địa trạm biến áp…

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp toàn bộ công tác bảo dưỡng đường dây, trạm biến áp của các đơn vị trực thuộc thực hiện, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Nông đã cùng các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác bảo dưỡng, tiếp tục phát hiện và xử lý những khiếm khuyết, nguy cơ có thể xảy ra sự cố, đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, ổn định…



Cùng với đó, Công ty Điện lực Đắk Nông cũng giao Phòng Điều độ của Công ty lập phương án chi tiết về cấp điện phục vụ bầu cử trên toàn hệ thống lưới điện của tỉnh. Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, lập phương án chi tiết đảm bảo cấp điện an toàn cho các điểm bầu cử tại xã, phường. Trước thời điểm bầu cử, mỗi xã cử 2 cán bộ kiểm tra, rà soát lại công tác cấp điện, làm việc với Tổ bầu cử để phối hợp giải quyết công tác an toàn cấp điện.

Ngoài lịch trực vận hành thường xuyên của đơn vị, Điện lực 7 huyện, thành phố lập danh sách cán bộ trực trước, trong và sau ngày bầu cử, ngoài ra bổ sung thêm 2 cán bộ trực sự cố 24/24 giờ trong suốt quá trình diễn ra bầu cử; phối hợp tốt với Ủy ban bầu cử địa phương nắm bắt tình hình, kịp thời khắc phục các tình huống sự cố liên quan đến hệ thống cấp điện…



PC Đắk Nông đã lập phương án và triển khai đến từng đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

Là địa phương có địa bàn quản lý khá rộng, đồi núi chia cắt phức tạp, thực hiện văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), đến nay Công ty Điện lực Đắk Nông đã phân công các tổ, đội tại Điện lực kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đường dây, trạm biến áp, phương tiện, thiết bị, vật tư sẵn sàng xử lý những khiếm khuyết, sự cố xảy ra; đồng thời phối hợp với Hội đồng bầu cử các xã, thị trấn đảm bảo cung cấp điện an toàn cho toàn bộ các điểm bầu cử trên địa bàn quản lý.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông - cho biết: "Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2021, ngay sau khi nhận được kế hoạch của Tổng công ty và của tỉnh giao, Công ty Điện lực Đắk Nông đã tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ đường dây trung áp, hạ áp và các trạm biến áp phân phối, các khiếm khuyến tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố thiết bị, sự cố lưới điện, vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt là những đường dây, trạm biến áp phục vụ cung cấp điện cho Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh; Huyện ủy, HĐND – UBND các huyện, thành phố và các xã, phường".

Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Công ty đã giao các đơn vị trực thuộc phối hợp Hội đồng bầu cử các cấp từ tỉnh đến xã để xây dựng phương án đảm bảo cấp điện phục vụ an toàn; bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư dự phòng, nhiên liệu, phương tiện, đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời thao tác, sửa chữa, xử lý khi có sự cố xảy ra; phối hợp với cơ quan an ninh địa phương bảo vệ an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, địa điểm điều hành hệ thống điện và các địa điểm ưu tiên cấp điện phục vụ…

Bằng sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đến thời điểm hiện tại, Công ty Điện lực Đắk Nông đã sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.