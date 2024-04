Dalat Best Dance Crew có gì đặc biệt mà thu hút nhiều nhóm nhảy hàng đầu của Việt Nam và châu lục?

Ngày 25/4, Ban tổ chức cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2024 cho biết, chung kết cuộc thi nhảy này sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 29-30/4 tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup đã trở thành sân chơi vũ đạo uy tín và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhảy trong nước và quốc tế.

Đêm chung kết Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup sẽ diễn ra vào đêm 29-30/4. Ảnh: BTC

Ban tổ chức chương trình cũng cho biết, cuộc thi vẫn mang đúng tinh thần, sứ mệnh là lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho giới trẻ, cổ vũ lối sống lành mạnh, luôn rèn luyện thân thể mỗi ngày. Bên cạnh đó, cuộc thi còn quảng bá hình ảnh du lịch, con người của "Thành phố ngàn hoa" Đà Lạt đến toàn thể người dân Việt Nam và cả bạn bè quốc tế.

Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup là cuộc thi nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho giới trẻ, cổ vũ lối sống lành mạnh. Ảnh: BTC

Theo đó, cuộc thi gồm có 2 bảng thi đấu chính thức: Bảng Phong trào mở rộng và Bảng Quốc tế quy tụ các nhóm nhảy hàng đầu Việt Nam và các nước khu vực châu Á như: Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản...

Chủ đề của cuộc thi là "Be You, Be Unique - Khẳng định chất tôi". Với chủ đề này, Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm màu sắc cá nhân – điều riêng biệt định hình cá tính, sự khác biệt của thế hệ trẻ hiện nay thông qua các màn trình diễn vũ đạo bùng nổ. Các tiết mục vũ đạo sôi động sẽ thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khẳng định chất riêng của mỗi nhóm, mỗi cá nhân và lan tỏa những năng lượng tích cực, đam mê nhảy múa đến với tất cả mọi người.

Chương trình đã thu hút nhiều nhóm nhảy đến từ Việt Nam cũng như nước ngoài tham gia. Ảnh: BTC

Không chỉ thu hút bởi sự hấp dẫn, quy mô "cực khủng" mà cơ cấu giải thưởng của chương trình cũng khiến các đội chơi mong đợi. Theo đó, tổng giá trị giải thưởng của Dalat Best Dance Crew 2024 cũng lên đến 600 triệu đồng.

Hơn nữa, chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ Việt Nam và quốc tế như: Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 - Anh Tú, Á quân cuộc thi "Sing My Song - Bài hát hay nhất" Trương Thảo Nhi, Quán quân Đấu trường toàn năng Trung Hiếu và nhóm nhạc "tân binh" đến từ Thái Lan De GIFT.