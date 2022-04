Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ nơi cửa ngõ Tây Bắc

Nằm ở vị trí cửa ngõ Tây Bắc, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này, Công an tỉnh Sơn La đã ban hành các kế hoạch, ra quân đảm bảo TTATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát ngày đêm góp phần cho người dân có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn.