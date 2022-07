Sáng nay (4/7), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho hay, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học (ĐH), giáo dục (GD) nghề nghiệp năm 2022 sẽ được tổ chức trong hai ngày 07 và 08/7/2022 tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã sẵn sàng phương án cấp điện phục vụ kỳ thi, đảm bảo an toàn, liên tục.



Tăng cường máy phát dự phòng đảm bảo cấp điện cho các điểm thi (PV)

Để đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi, EVNCPC đã yêu cầu các Công ty Điện lực cấp tỉnh, thành phố chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức đảm bảo điện phục vụ tốt kỳ thi: Cấp điện các địa điểm ra đề thi của Bộ GDĐT; các địa điểm in sao đề thi tại các tỉnh, thành phố; các điểm tổ chức coi thi, chấm. Trong đó, riêng với các địa điểm ra đề thi và in sao đề thi do Bộ GDĐT, các Sở GDĐT tỉnh, thành phố thông báo, EVNCPC đảm bảo cấp điện liên tục 24/24 giờ.

Được biết, địa bàn 13 tỉnh, thành EVNCPC quản lý cung ứng điện có 422 điểm thi, trong đó các địa phương có số điểm thi nhiều nhất là Quảng Nam (55 điểm), Bình Định (43 điểm) và Gia Lai (40 điểm).

Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng lưới điện để đảm bảo cung cấp điện cho các kỳ thi (PV)

Ông Phạm Bá Hùng – Trưởng Ban Kỹ thuật EVNCPC cho biết, để đáp ứng yêu cầu đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi, EVNCPC đã chỉ đạo tổ chức trực tăng cường xử lý sự cố, sửa chữa điện tại các Tổ thao tác lưu động, Đội quản lý vận hành, Đội sửa chữa nóng… trong các ngày diễn ra kỳ thi. Các Công ty Điện lực đã phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, máy phát điện dự phòng và có chế độ ứng trực phù hợp để kịp thời xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

Sửa chữa nóng lưới điện (hotline)

"Trong khoảng thời gian từ ngày 06/7/2021 đến hết ngày 09/7/2022, EVNCPC yêu cầu không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố bất khả kháng, để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ công tác", ông Phạm Bá Hùng cho biết thêm.