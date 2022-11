Hỗ trợ vốn, nhằm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị 2021

Thực hiện Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, sau thời gian thực hiện, UBND thành phố Thủ Đức tiến hành báo cáo kiểm tra thực hiện sử dụng vốn vay có hỗ trợ lãi suất theo kế hoạch chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị 2021.

Anh Trần Ngọc Lưu, đời thứ 3 trong gia đình theo nghề trồng hoa mai tại thành phố Thủ Đức. Ảnh: Hoàng Giang

Tổ công tác đã phối hợp với UBND các phường tổ chức kiểm tra thực tế tại địa điểm đầu tư của các hộ sản xuất. Theo đó có 5/42 hộ không thực hiện kiểm tra vì các hộ này đã tất toán, không còn vay.

Còn lại 37/42 hộ vay vốn, với tổng vốn có hỗ trợ lãi vay là 59,7 tỷ đồng, tổng số dư nợ ngân hàng là 42,56 tỷ đồng. Trong đó, 30 hộ trồng hoa mai với tổng vốn có hỗ trợ lãi vay là 51,4 tỷ đồng, số dư nợ ngân hàng là 36,61 tỷ đồng. 4 hộ trồng hoa lan với tổng vốn có hỗ trợ lãi vay là 2,8 tỷ đồng, số dư nợ ngân hàng là 2 tỷ đồng.

1 hộ trồng kiểng (Bonsai) với vốn có hỗ trợ lãi vay là 3 tỷ đồng, số dư nợ ngân hàng là 2 tỷ đồng. 1 hộ nuôi cá kiếng với vốn có hỗ trợ lãi vay là 1 tỷ đồng, số dư nợ ngân hàng là 0,8 tỷ đồng. 1 hộ trồng nấm với vốn có hỗ trợ lãi vay là 1,5 tỷ đồng, số dư nợ ngân hàng là 1,15 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, tổ công tác nhận thấy, các hộ vay vốn đều thực hiện thực hiện tốt, sử dụng vốn vay đúng mục đích và đúng đối tượng đầu tư theo phương án đã được phê duyệt.

Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện

Tổ công tác đã có đánh giá về những thuận lợi trong quá trình triển khai chương trình. Theo đó, Phòng kinh tế (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định) đã thường xuyên phối hợp với Hội nông dân, Trạm khuyến nông thành phố Thủ Đức và UBND các phường liên quan phổ biến, tuyên truyền về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị của UBND TP.HCM đến các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Các hộ dân đã sử dụng vốn vay để đầu tư vào mua cây con giống, mua trang thiết bị, phân bón, thuốc phòng trừ sau bệnh, thuê nhân công... phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả. Tổ công tác đánh giá, nhìn chung các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, tạo được thu nhập cho gia đình và giải quyết việc làm cho lao động. Đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ gốc và trả lãi vay cho ngân hàng đúng hạn.

HTX Nông nghiệp nấm hữu cơThảo Nguyên Xanh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) là đơn vị tiêu biểu cho hoạt động chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tại thành phố Thủ Đức. Ảnh: Mai Ánh

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai chương trình. Điển hình như trong dịp Tết Nguyên đán 2021, sản phẩm hoa Tết của các hộ sản xuất bị cạnh tranh từ nhiều nguồn cây kiểng ở các tỉnh tập trung về TP.HCM, do vậy sức mua có giảm. Bên cạnh đó, mặt bằng kinh doanh nhỏ hẹp không có điều kiện tập trung để trưng bày quảng bá hoa mai tại địa phương.

Do chưa có kinh phí cấp bù lãi vay của TP.HCM chuyển về nên các hộ nông dân gặp khó khăn trong việc trả lãi suất ngân hàng cho các khoản vay theo Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn.

Trong đợt dịch Covid - 19, nhiều hộ nông dân bị ảnh hưởng đến sản xuất. Có một vài hộ bị ảnh hưởng nặng, cây trồng bị hư hỏng do thiếu phân, thiếu thuốc bảo vệ thực vật, do không chăm sóc được. Do đó, UBND thành phố Thủ Đức đã đề nghị ngân hàng cho cơ cấu lại việc trả nợ gốc, theo Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thời gian tới, nhằm hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, UBND thành phố Thủ Đức tiếp tục tuyên truyền rộng rãi chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị của UBND TP.HCM đến những cá nhân, tổ chức đang sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

Tạo điều kiện cho các hộ dân cải tạo vườn, tận dụng diện tích ao hỗ sẵn có đưa vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.