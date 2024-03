Đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ

Ngày 15/3, Tiểu ban an ninh, trật tự (ANTT) Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và một số hội nghị, sự kiện lớn năm 2024 của Bộ Công an đã tổ chức Phiên họp triển khai công tác bảo đảm ANTT. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT dự, chủ trì phiên họp.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh Bộ Công an

Tại phiên họp, Đại tá Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã công bố Quyết định thành lập Tiểu ban ANTT Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Quyết định thành lập Tổ giúp việc của Tiểu ban; báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT lễ kỷ niệm và một số hội nghị, sự kiện năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lương Tam Quang, các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, thống nhất những nội dung trọng tâm cũng như đề xuất giải pháp, phương án, kế hoạch góp phần đảm bảo tuyệt đối ANTT phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các hội nghị, sự kiện lớn năm 2024.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Bộ Công an

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian tới, có 3 sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra tại Điện Biên và Đà Nẵng. Công an các đơn vị, địa phương phải thống nhất nhận thức quan điểm mục tiêu cao nhất đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho những sự kiện, hội nghị trên thành công; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn lực lượng CAND trong 6 tháng đầu năm, như lời Bộ trưởng Bộ Công an đã quán triệt.

Bám sát vào quan điểm, tinh thần chỉ đạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; chủ động trong nắm tình hình, giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến ANTT, ngay từ dưới cơ sở...

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và thành phố Đà Nẵng, các ban, bộ, ngành tiếp tục rà soát lại những chủ trương, chính sách, nội dung có liên quan, phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối ANTT phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn và cả nước.