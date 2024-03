Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng danh hiệu với 1 Trưởng phòng cảnh sát hình sự

Bộ Công an vừa đăng tải trên Cổng thông tin, lấy ý kiến người dân trong vòng 7 ngày về việc xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc với 1 Trưởng phòng cảnh sát hình sự kể từ ngày đăng (11/3).

Theo đó, căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đối với Thượng tá Ma Vĩnh Long, Trưởng phòng, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn.

Thượng tá Ma Vĩnh Long (người đứng giữa) chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm hình sự. Ảnh: CAND



Trưởng thành từ một người lính trinh sát, Thượng tá Ma Vĩnh Long từng đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng Công an huyện Hòa An, Phó trưởng Công an Thành phố Cao Bằng. Từ tháng 4/2020 đến nay, ông đảm nhận chức vụ Trưởng Phòng CSHS, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng.



25 năm gắn bó với nghề, Thượng tá Ma Vĩnh Long được biết đến như "khắc tinh" của tội phạm nơi phên dậu Tổ Quốc. Ông đã chỉ đạo điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án liên quan đến các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng cờ bạc, trộm cắp, ghi số đề, mại dâm, ma túy... trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thượng tá Long cũng tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSHS toàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Bộ Công an về đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; căn cứ thực tế tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn tham mưu xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đạt kết quả cao.

Với những đóng góp trong công tác, Thượng tá Ma Vĩnh Long được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng và là 1 trong 60 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).