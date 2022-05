Đám mây đối lưu khổng lồ bao trùm Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to

Mây đối lưu lớn phát triển, Bắc Bộ mưa lớn nhiều nơi

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do mây đối lưu lớn đang liên tục phát triển và mở rộng bao trùm các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội nên từ đêm 30/5 nhiều nơi đã mưa cực to với lượng mưa trên 100mm như Nam Hòa (Thái Nguyên) 192mm, Tân Thanh (Tuyên Quang) 131mm, Đập Đáy (Hà Nội) 111mm,...

Mây đối lưu lớn đang liên tục phát triển và mở rộng bao trùm các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Ảnh: nchmf.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày và đêm nay (31/5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Chiều tối và tối nay (31/5), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Hà Nội dự báo trong sáng nay (31/5) còn có mưa, nhưng cường độ không lớn, khoảng sau 9h đến đầu giờ chiều mưa giảm. Khả năng chiều tối và đêm mưa sẽ quay trở lại với xác suất 70-80%.



Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở nhiều nơi do mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao đến rất cao, xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở vùng trũng thấp, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc...

Tại Quảng Ninh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cao tại các huyện Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí...

Tại Thanh Hóa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện Quan Hóa, Thạch Thành...