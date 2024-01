Đâm nạn nhân 21 nhát dao, nhóm đối tượng lãnh án

Chiều 23/1, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Sang (21 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ, Long An) 9 năm tù; Lê Hồng Phát (20 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) 8 năm 6 tháng tù; Huỳnh Mảng (21 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, Long An) 5 năm tù và Sỳ Dậu Tạt (21 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) 5 năm tù; cùng về tội Giết người.

Riêng bị cáo Phát, ngoài mức án trên còn phải chịu 1 năm 3 tháng tù trước đó bị Tòa án nhân dân TP.Tân An tuyên, về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Phát phải chịu mức án 9 năm 9 tháng tù.

Nhóm 4 bị cáo tại tòa. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 1 giờ 20 ngày 30/11/2022, đối tượng Sang, Phát, Mảng và Tạt nhậu tại quán Ốc Cười, phường 4, TP.Tân An (Long An). Bên cạnh là bàn nhậu của nhóm Sang có Lại Văn Tài, Lý Văn Bị, Võ Văn Phi và Trần Thuận Tiến.

Ngà ngà say, Sang kiếm chuyện cho rằng bị nhìn đểu mình nên rủ nhóm đánh Bị. Sang cầm ly bia đập thẳng vào đầu của Bị, đồng thời rút dao bấm chỉ về nhóm Bị. Lo sợ bị đánh, nhóm của Bị bỏ chạy ra ngoài đường.

Nhóm Sang tiếp tục lấy xe máy đuổi theo Bị và Tài, sau đó tìm găp hai thanh niên này đang trốn trong bụi cây, đối tượng rút dao đem theo đâm nhiều nhát vào 2 tay, sườn và lưng của Tài.

Cùng lúc này, Phát cũng lấy con dao nhọn chạy vào đâm thêm nhiều nhát vào Tài. Mảng cũng chạy tới lấy thùng tưới cây đánh nhiều cái vào đầu Tài. Sau đó, cả nhóm vừa dùng dao đâm, vừa ép Tài khai ra chỗ Bị đang trốn.

Trong lúc dẫn Tài đi tìm Bị, nhóm của Sang thấy trên người Tài chảy nhiều máu nên bỏ Tài lại và cùng bỏ trốn về Kiên Giang. Đến ngày 8/12/2022, công an truy xét bắt giữ nhóm đối tượng.

Lại Văn Tài bị thương tích tỉ lệ 27%, với 21 vết thương vùng tay, lưng, hông, đùi, tổn thương phế nang ngực, tràn dịch phổi.