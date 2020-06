Đạm Phú Mỹ giữ vững vị thế đầu ngành

Vượt qua nhiều thách thức, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp đầu ngành khi xét cả về các tiêu chí quy mô vốn chủ sở hữu, hiệu quả kinh doanh, tổng doanh thu và tổng lợi nhuận trước thuế.

Sau thời gian dừng máy bảo dưỡng cơ hội vào đầu năm 2019, nhà máy đạm Phú Mỹ vận hành ổn định trở lại với sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất đạt 865.610 tấn, trong đó sản xuất urê đạt gần 708 ngàn tấn, vượt 6% kế hoạch năm. Trong năm 2019, tổng sản lượng kinh doanh các mặt hàng phân bón, hóa chất đạt gần 1,1 triệu tấn, tạo ra 7.831 tỷ đồng doanh thu (hợp nhất) và 467 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất), đạt 228% so với kế hoạch năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với kết quả như vậy, trong kỳ họp cổ đông năm 2020, PVFCCo đề xuất phương án chi cổ tức năm 2019 là 12%/mệnh giá bằng tiền mặt (tức là tăng thêm 2% so với mức 10% đã được cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên 2019). Vào tháng 4/2020, PVFCCo đã tạm ứng cổ tức năm 2019 là 5%/ mệnh giá bằng tiền mặt, nếu phương án được thông qua, PVFCCo sẽ chi tiếp cổ tức 7%/ mệnh giá bằng tiền mặt.

Bước qua năm 2020, mặc dù liên tiếp gặp nhiều thách thức từ ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình khô hạn ở miền Trung, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở miền Nam…, nhưng với nhiều giải pháp kịp thời, quyết liệt và linh hoạt, PVFCCo đảm bảo tuyệt đối an toàncho người và tài sản, đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch quý I/2020 và 5 tháng đầu năm 2020. Tính đến 31/5/2020, sản lượng sản xuất đạt gần 457 ngàn tấn phân bón và hóa chất, trong đó chủ lực là357.600 tấn đạm; tiêu thụ các mặt hàng hầu hết vượt từ 3-14% so với kế hoạch và vượt xa so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng kinh doanh tổng cộng đạt 500 ngàn tấn phân bón hóa chất, nằm trong nhóm doanh nghiệp có kết quả ấn tượng nhất nửa đầu năm 2020.

"Không thể không nhắc đến yếu tố quan trọng giúp PVFCCo đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt, đó là sự quan tâm, ủng hộ và nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc đảm bảo nguồn khí nguyên liệu chonhà máy đạm Phú Mỹ hoạt động hiệu quả", đại diện PVFCCo chia sẻ.