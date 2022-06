Vào lúc 15h00 chiều ngày 8/6, trận tranh vé play-off lên giải Hạng Nhất mùa giải 2023 giữa Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và Bình Thuận đã diễn ra. Khoảng phút thứ 33, khi tỷ số đang là 3-0 nghiêng về Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, một tình huống phi thể thao đã diễn ra. Cụ thể, sau pha vào bóng bằng cả hai chân rất thô bạo với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, hậu vệ Ngô Anh Vũ của CLB Bình Thuận đã nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính.

Tình huống cầu thủ Ngô Anh Vũ đấm vào mặt trọng tài.

Quá bức xúc vì đội nhà đang thua trận lại bị truất quyền thi đấu, cầu thủ này đã không giữ được sự bình tĩnh. Anh lao vào tấn công người điều khiển trận đấu. Sau khi đẩy mạnh, Anh Vũ thậm chí còn đấm thẳng vào mặt trọng tài chính.

Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ này còn tiếp tục có thái độ rất hùng hổ, mặc cho các trợ lý trọng tài đã phải vào sân để can ngăn. Anh có rất nhiều lời lẽ nhắm vào trọng tài chính điều khiển trận đấu cũng như chỉ tay vào người cầm còi màn so tài này. Nếu không có sự can thiệp từ hai trợ lý và một trọng tài bàn, không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo.

Cách đây ít giờ, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã họp và đưa ra quyết định kỷ luật đối với cầu thủ Ngô Anh Vũ của CLB Bình Thuận. Theo đó, cầu thủ này sẽ bị cấm thi đấu 2 năm và nộp phạt số tiền 25 triệu VNĐ. Ở tuổi 33, nhiều khả năng Ngô Anh Vũ sẽ giải nghệ sau án phạt rất nặng này.