Dân chơi cây cảnh hẳn sẽ "nhẵn mặt" với cây nghe tên là thấy "khoái", mấy tháng không cần tưới nước

1. Cây cảnh kim tiền - nhiều người nghe đã muốn trồng

Cây cảnh kim tiền hay còn gọi là cây cảnh kim phát tài là một loài cây cảnh khá phổ biến trong trang trí nội thất vì ngoại hình bắt mắt cũng những lợi ích phong thủy mà cây mang lại.

Theo phong thủy, cây kim tiền được coi là loài cây cảnh có ý nghĩa may mắn nhất.

Cái tên của cây cảnh là kim tiền hay phát tài khiến người ta liên tưởng đến tiền tài và phú quý. Cả hai từ kim tiền và phát tài đều chỉ về tiền bạc nên trồng cây cảnh trong nhà sẽ mang đến của cải và tài lộc cho người chủ. Vì thế mà rất nhiều người trồng cây cảnh này như một niềm tin về phong thủy rằng bản thân sẽ ngày càng giàu có.

Đặc biệt, nếu cây cảnh kim tiền nở hoa, nẩy chồi lộc, lá non sẽ mang lại nhiều tiền tài và may mắn nhất rất thích hợp làm quà tặng. Cây kim tiền là cây may mắn, có thể là cây cảnh nội thất cực kỳ tốt.

Ngoài ra cây kim phát tài, kim tiền còn có tác dụng thanh lọc không khí, mang đến không gian trong lành thoáng mát, dễ chịu. Trong quá trình làm việc, cứ khoảng 45 phút, bạn ngắm nhìn cây cảnh kim tiền sẽ giúp điều tiết mắt rất tốt.

Cây cảnh kim tiền hay được mọi người trồng trang trí trong nhà hoặc đặt tại nơi làm việc để nhận được những ý nghĩa tích cực.

Bắt nguồn từ sức sống khỏe khoắn, dẻo dai trong mọi điều kiện thời tiết nên cây kim tiền thường được mọi người trồng trưng bày với mong muốn đạt được sự mạnh mẽ, kiên cường, bất chấp khó khăn, hoàn cảnh sống khắc nghiệt để vươn lên. Từ đó khiến cho con người luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, không bị nản chí để thực hiện những quyết định trong cuộc sống. Không những thế, cây cảnh kim tiền còn là hiện thân cho cuộc sống hạnh phúc, ấm no, đủ đầy.

Vẻ đẹp xanh mướt, sang trọng cùng với cái tên “kim tiền” còn giúp loài cây cảnh này mang một vẻ đẹp của sự giàu có, thịnh vượng, màu mỡ. Những ý nghĩa rất tuyệt vời dành cho các gia đình cũng như những người làm ăn, văn phòng.

2. Nguồn gốc cây cảnh kim tiền

Cây cảnh kim tiền hay còn gọi là cây kim phát tài có tên khoa học là Zamioculcas zamiifolia có nguồn gốc từ Trung Phi, nơi khí hậu khắc nghiệt nhất.

Người ta vẫn tương truyền nhau rằng khi thời kỳ khô hạn ở Trung Phi kéo dài, hầu như tất cả thảm thực vật đều khô héo. Chúng ẩn mình xuống lớp đất đá để chờ đợi cơ hội chồi lên sau những cơn mưa. Nhưng có một loài cây cảnh vẫn cứ đứng vững, mạnh mẽ trước cái thời tiết nắng nóng này, đó chính là cây cảnh kim tiền.

Cây cảnh kim tiền hoàn toàn có thể sống "thảnh thơi" nếu chẳng may 4 tháng mà chủ nhà quên không tưới nước.

Kể từ đó, cây cảnh kim tiền được nhân giống và mang bán cho khắp các lục địa trên thế giới. Chúng mang lại rất nhiều tiền cho người dân nuôi trồng và các thương nhân. Bởi vậy, khi du nhập sang các nước châu Á, tới Việt Nam cái tên kim tiền xuất hiện.

Chính vì nhờ có cấu tạo đặc biệt, cụ thể, lá cây cảnh chứa 91% nước và cuống lá chứa 95% là nước nên cây cảnh này hoàn toàn có thể sống "thảnh thơi" nếu chẳng may 4 tháng mà chủ nhà quên không tưới nước.

3. Trồng và chăm sóc cây cảnh kim tiền trong nhà

Cây cảnh kim tiền sinh trưởng rất tốt, sức sống dẻo dai nhưng để cây có thể phát triển khỏe mạnh và trở thành một cây đẹp, đầy sức sống bạn cần chú ý những nguyên tắc cơ bản về độ ẩm, tưới nước, ánh sáng cho cây cảnh.

Đất trồng

Đất trồng cây cảnh kim tiền nên chọn loại đất tơi xốp, màu mỡ để dễ dàng thoát nước. Bạn có thể lấy đất phù sa trộn với một ít xỉ than và tro trấu để tạo ra loại đất phù hợp nhất với cây cảnh kim tiền. Nên thay đất cho cây cảnh từ 4 - 5 tháng để đảm bảo cây luôn được khỏe mạnh.

Nước tưới

Vì cây cảnh kim tiền là loài cây có gốc chứa nước, luôn mọng nước nên nếu bạn tưới nước quá nhiều sẽ làm cây bị úng rễ sinh vi khuẩn. Bạn chỉ nên tưới nước 1 lần/ tuần với lượng nước nhỏ hoặc dùng bình xịt nước xịt lên thân cây cảnh là đã đủ nước cho cây hấp thụ.

Vào mùa hè, mùa khô nên tưới 1 lần/tuần hoặc 2 lần nếu chậu cây ít đất. Vào mùa mưa, thậm chí 1 tháng tưới nước 1 lần. Hoặc đến khi bạn thấy đất trong chậu bắt đầu khô cạn.

Ánh sáng

Việc trồng cây cảnh kim tiền nên được đặt ở những vị trí có ánh sáng dịu nhẹ, không nên đặt ở những nơi có ánh nắng trực tiếp của mặt trời chiếu vào. Nếu bạn là người làm văn phòng và đặt cây cảnh kim tiền ở trong phòng máy lạnh thì nên cho cây hấp thụ ánh sáng 1-2 lần/tuần để đảm bảo cây cảnh luôn sinh trưởng tốt.

Nhiệt độ và độ ẩm

Cây cảnh kim tiền là một loài cây trồng rất dễ chịu, có thể chịu được nhiệt độ từ 25 độ C đến 27 độ C.

Phân bón

Nếu cây cảnh mới được mang từ tiệm về, được trồng và bón phân đầy đủ thì khoảng 6 tháng sau bạn nên bón phân lại một lần hoặc thay đất mới có chứa chất dinh dưỡng. Các lần tiếp theo từ 3-5 tháng tùy theo tình trạng phát triển của cây cảnh.

Nhớ sử dụng phân tan chậm để chúng có thể hấp thụ một cách từ từ, không bị thoát theo nguồn nước tưới.

Rửa lá cây kim tiền

Điều này khá quan trọng bởi lá cũng cần thở như con người, chúng hấp thụ CO2 rồi thải ra O2 làm không khí dễ chịu. Lá cây cảnh bị bám bụi bẩn sẽ hạn chế tếp xúc với ánh sáng dẫn đến quang hợp và hô hấp kém. Vì vậy hãy rửa lá thường xuyên để cây cảnh thêm khỏe cũng như tạo môi trường xanh sạch sống quanh bạn.

Cây cảnh kim tiền ra hoa

Cây cảnh kim tiền nhỏ trồng trong chậu ít khi nở hoa. Và mỗi lần hoa nở cần các điều kiện khá khắt khe về môi trường sống cũng như sự chăm sóc cẩn thận và có chuyên môn của người chơi. Thông thường những cây cảnh kim tiền trưởng thành trong tự nhiên với không khí sạch và ánh sáng mặt trời mới có tỷ lệ xuất hiện hoa nhiều hơn.

Hoa cây cảnh kim tiền nở to, đẹp, màu đỏ tươi. Màu đỏ luôn là màu sắc tốt và được người phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng ưa thích.

4. Những lưu ý khi chăm sóc cây cảnh kim tiền trong nhà

a. Cây cảnh kim tiền bị vàng lá

Khi cây cảnh kim tiền bị vàng lá hoặc lá úa màu thì đây là dấu hiệu cho thấy cây đang được đặt trong môi trường thiếu ánh sáng lâu ngày.

Cây cảnh kim tiền bị vàng lá

Để có thể khắc phục tình trạng này bạn nên đem chậu đến những nơi có ánh sáng dịu nhẹ vừa phải như cửa sổ, ban công để cây được hấp thụ ánh sáng đầy đủ. Sau khoảng 2 - 3 ngày thì nên đưa cây cảnh kim tiền về chỗ cũ và sau vài ngày thì đem phơi nắng một lần là tốt nhất.

b. Cây cảnh kim tiền bị thối thân

Cây cảnh kim tiền bị thối thân

Cây cảnh kim tiền là loài cây có gốc là nơi chứa nước rất nhiều, cho nên nếu trong quá trình chăm sóc mà tưới quá nhiều nước sẽ dẫn đến việc cây bị thối thân, úa lá hay trũng nước. Vì vậy bạn cần tìm hiểu lại phương pháp tưới nước cho cây cảnh cũng như lượng nước cần thiết để cây có thể sinh trưởng tốt. Việc tưới nước nên được diễn ra 1 lần/tuần với lượng nước vừa phải.