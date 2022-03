Trồng cây cảnh trên sân thượng hãy chọn 6 "nhà máy sản xuất hoa" không sợ nắng này

Trồng cây cảnh trên sân thượng tuy dễ mà khó. Vì hầu hết các cây cảnh đều ưa sáng, càng sáng càng cho hoa rực rỡ, nếu thiếu sáng cây sẽ dễ héo úa và hoa không nở được. Nhưng nếu nắng quá thì đươg nhiên cây bị táp lá, héo rũ, cũng rất khó sống.

Thực tế, bạn có thể trồng cây cảnh ở bất cứ đâu trong nhà, tuy nhiên, bí quyết chính là phải chọn đúng cây cảnh, loài hoa phù hợp với từng vị trí trong nhà, với môi trường mà cây cảnh đó được trồng. Nếu bạn cứ chọn bừa cây cảnh thì chỉ lãng phí tiền bạc và công sức.

Nếu trồng cây cảnh ở sân thượng thì dưới đây là 6 loài cây cho hoa nhiều, rực rỡ và đặc biệt không sợ nắng nóng.



Có rất nhiều giống hoa hồng và hầu hết chúng đều chịu được nắng. Tuy nhiên, nhiều loại hoa hồng thích hợp với ánh nắng không quá gắt, thích hợp trồng ở hiên nhà, sân vườn hoặc ở ban công.

Còn nếu trồng cây cảnh trên sân thượng "bát ngát" nắng gió thì bạn cần lựa những loài hoa hồng đặc biệt thích nắng. Ngoài ra, có thể chọn các loại hồng leo hoặc hoa hồng bụi, thích hợp phát triển ở sân thượng nắng.

Với các loài hoa hồng thích nắng, môi trường ánh sáng chan hòa, thông gió tốt, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp thì chúng còn phát triển tươi tốt hơn là trồng trong sân.

Nhiều loài hoa hồng có thể nở bốn mùa và thực sự dễ nuôi sống. Tuy nhiên, hầu hết các loài hoa hồng chỉ nở hoa vào mùa xuân vào mùa thu, còn vào mùa hè và mùa đông thì phục hồi và sinh trưởng.

Bằng cách này, cây cảnh này sẽ ngày càng trở nên tươi tốt hơn.

Có nhiều loài cây cảnh sống ở sân thượng còn phát triển hơn dưới sân vườn

Bạn trồng hoa hồng trên sân thượng không cần mái che, mùa hè cũng an toàn. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên dùng một vài viên gạch để kê chậu hoa lên cao, điều này có thể giúp hoa hồng trải qua mùa hè một cách an toàn hơn.



2. Cây cảnh: Hồng anh

Cây cảnh hồng anh thích môi trường ấm và ẩm, quan trọng hơn là nó cần sinh trưởng mạnh mẽ và nở hoa ở nơi có đủ ánh sáng mặt trời.

Nếu để trong môi trường thiếu ánh sáng, lá của cây cảnh này sẽ to và phát triển nhanh nhưng sẽ không có hoặc rất ít hoa.

Cây cảnh hồng anh có màu sắc rất đẹp

Vì vậy, cây cảnh hồng anh rất thích hợp trồng trên sân thượng, dưới môi trường có đầy đủ ánh nắng, cây cảnh này có thể nở hoa từ mùa hè cho đến khi nhiệt độ giảm xuống vào mùa đông.



Cây hồng anh nức tiếng không sợ nắng. Chỉ cần có đủ nguồn cung cấp nước, kể cả những ngày nắng nóng nhất trong năm vẫn có thể phơi ngoài trời 24/7.

Tuy nhiên, bạn phải tiếp tục tưới nước cho cây vì cây tiêu thụ nước khá lớn. Ngoài ra, cây cảnh hồng anh còn có nhiều lợi ích khác. Về cơ bản, cây cảnh này không bị dịch bệnh và côn trùng gây hại. Bạn cũng không cần cắt tỉa và vun gốc, chăm sóc thường xuyên cho nó.

Cây cảnh hồng anh, càng nắng thì hoa nhiều, càng to, màu càng đẹp

Thông thường, cây cảnh này chỉ cần bạn làm một số công việc bảo dưỡng cơ bản như tưới nước, bón phân, và nó có thể phát triển tốt.

3. Cây cảnh: Dành dành

Cây dành dành cần đủ ánh sáng để nở hoa. Tuy nhiên, cây dành dành trồng trong nhà khó phát triển hơn trồng bên ngoài trời, dễ bị bệnh vàng lá.

Cây cảnh dành dành có hoa trắng rất đẹp

Nếu bạn có sân vườn và muốn chuyển cây dành dành của mình từ nhà ra ngoài sân, bạn sẽ thấy cây cảnh này phát triển tốt hơn nhiều.



Đó là vì cây cảnh này cần một môi trường thông gió ngoài trời, cùng với đủ ánh sáng, nắng gió một cách tự nhiên thì cây dành dành mới phát triển mạnh mẽ.

Khi nuôi cây dành dành, nhiều người yêu hoa cảm thấy cây sợ nắng, ra nắng là heo héo. Đó là vì cây chưa đủ khỏe, hơn nữa nếu đột ngột gặp phải ánh nắng gay gắt thì chắc chắn sẽ gặp vấn đề.

Cây cảnh dành dành cần môi trường nắng gió, thông thoáng

Tuy nhiên, vào mùa xuân, khi bạn đưa cây cảnh này lên sân thượng để chúng dần dần thích nghi với nắng gió thì đến mùa hè dù có nắng gay gắt thế nào chúng cũng không sợ.

Nhìn cây dành dành lớn nhanh và ra hoa là khoảng thời khắc hạnh phúc của nhiều người.

4. Cây cảnh: Hồng sa mạc

Chỉ cần bạn biết nguồn gốc của hoa hồng sa mạc là bạn biết rằng nó không sợ nắng. Hoa hồng sa mạc không sợ nắng nhưng lại sợ lạnh nên bạn đừng vội cho ra khỏi phòng khi thời tiết còn đang giá lạnh.

Đầu xuân, khi thời tiết ấm dần lên, bạn có thể chuyển chúng từ phòng lên sân thượng để chúng dần dần thích nghi với khí hậu ngoài trời. Chỉ cần bạn cung cấp đủ nước thì cây cảnh này bất chấp nắng gió gay gắt.

Cây cảnh hồng sa mạc chịu nắng rất tốt

Hoa hồng sa mạc không sợ nắng, nhưng trên sân thượng vẫn phải trồng trong chậu vì nếu nhiệt độ quá cao bộ rễ có thể không chịu nổi. Do đó, khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40 độ C thì bạn cũng nên che nắng cho chúng một chút. An toàn là trên hết mà.



Trồng cây cảnh hồng sa mạc trên trên sân thượng không giống như trong nhà, bạn phải tưới nhiều nước hơn, đừng sợ nó bị thối rễ, nếu không tưới cây cảnh sẽ bị vàng lá, rụng lá.



5. Cây cảnh: Hoa nhài

Hoa nhài là vua của các loài hoa mùa hè. Nó được tạo ra cho mùa hè và đó là điều làm cho hoa nhài nở hoa mạnh mẽ dưới nắng.

Hoa nhài thực sự rất đẹp, tuy thời gian ra hoa của một bông hoa dài không dài, chỉ cần mưa to gió lớn cũng có thể thổi bay hết cánh hoa nhưng không lâu là hoa của cây cảnh này lại tiếp tục "bung lụa".

Cây cảnh hoa nhài là vua của các loài hoa trong mùa hè

Trên sân thượng, chỉ cần với vài chậu hoa nhài đủ cho bạn hương thơm suốt cả mùa hè.



Việc trồng hoa lài cũng giống như hoa dành dành, cần tưới nhiều nước và phân bón. Đồng thời bạn cần sẵn sàng kéo để cắt cành bất cứ lúc nào để cây cảnh ra các cành mới và từ đó ra hoa hết đợt này đến đợt khác.

Trên sân thượng, cây hoa lài phải có ít nhất 6 giờ ánh sáng để phát triển, còn trong nhà nếu thiếu nắng cành sẽ dài leo như cây dây leo và ít hoa hoặc không có hoa.

Cây cảnh hoa nhài phải có nắng và cắt cành mới ra nhiều hoa

Nếu bạn có trồng cây cảnh này trong nhà, nhưng nó không nở hoa nhiều thì đừng lo lắng, chỉ cần mạnh tay cắt cành và đảm bảo nó được hưởng nhiều ánh nắng hơn.



6. Cây cảnh: Hoa giấy

Nói đến hoa không sợ nắng thì nhất định phải nhắc đến hoa giấy. Ở nhiều nơi có nắng đến 40 độ C, bạn vẫn bắt gặp những cây hoa giấy tốt bời bời, hoa rực rỡ, mọc như thác đổ.

Dù chúng ta trồng hoa giấy ở ban công hay trên sân thượng thì đều là cây cảnh trồng trong chậu, đương nhiên không thể so sánh điều kiện vớ cây trồng dưới mặt đất. Tuy nhiên, việc phơi nắng trên sân thượng với cây cảnh này không "nhằm nhò" gì.

Cây cảnh này rất thích phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Còn đối với những cây hoa giấy thường bị héo lá khi nắng to thì nguyên nhân hoặc là bạn tưới nước không kịp thời, hoặc chậu hoa quá nhỏ, đất chậu quá ít, rễ bị phơi nắng.

Lúc này, chỉ cần bạn tưới nước đủ, thay chậu lớn, thêm đất là cây cảnh lại tươi tốt và nở hoa rực rỡ. Mặt trời càng rực rỡ, hoa càng chói lọi.

Có rất nhiều cây cảnh cho hoa rực rỡ có thể trồng trên sân thượng nhà bạn. Trên đây chỉ là 6 cây cảnh tiêu biểu cho các loài cây cảnh thích nắng mà thôi.

Ngoài ra còn có nhiều cây cảnh thích nắng khác như cây mọng nước, cây đa, cây mã đề nhỏ, cây xương rồng bát tiên... Các loại cây cảnh này đều có khả năng chịu nắng, phát triển tốt nhất ở ngoài hiên.

Tuy nhiên, nên nhớ, nếu đã là cây cảnh để trong nhà lâu ngày thì không thể tự dưng gửi ra ban công, sân thượng đón ánh sáng mạnh được. Cây sẽ bị "cháy" nắng ngay. Phải đợi mùa xuân mát mẻ đưa cây lên sân thượng để cây thích nghi từ từ... .

(Theo SH)