Dàn diễn viên "Lost - Mất tích" sau 20 năm

Bộ phim khoa học viễn tưởng "Lost" của ABC, ra mắt lần đầu vào năm 2004 và kết thúc vào năm 2010, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với kết thúc gây nhiều tranh cãi về số phận của các nhân vật. Tuy nhiên, cuộc sống ngoài đời của dàn diễn viên ít bí ẩn hơn nhiều. Nhân kỷ niệm 20 năm phát sóng của loạt phim, hãy cùng điểm qua những gì các ngôi sao của "Lost" đã đạt được sau khi bộ phim kết thúc.

Matthew Fox — Jack Shephard

Matthew Fox là một trong những diễn viên thành công nhất của loạt phim. Ảnh: Deadline.

Matthew Fox - người đã thủ vai bác sĩ Jack Shephard đã gặt hái thành công lớn từ vai diễn này. Sau "Lost", Fox tiếp tục tham gia vào các bộ phim như: "Alex Cross" (2012), "Emperor" (2012) và "World War Z" (2013). Anh cũng góp mặt trong các chương trình truyền hình "Last Light" (2022) và "C*A*U*G*H*T" (2023). Sắp tới, anh sẽ xuất hiện trong loạt phim "The Assassin" và "The Madison", do Taylor Sheridan sản xuất.

Evangeline Lilly — Kate Austen

Evangeline Lilly là nữ diễn viên được yêu thích của "Lost". Ảnh: Deadline.

Evangeline Lilly - người đảm nhận vai Kate Austen trong "Lost" đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất sau khi bộ phim kết thúc. Evangeline Lilly sinh năm 1979, sau thành công trong "Lost", cô đứng đầu top 10 nữ diễn viên truyền hình Mỹ gợi cảm nhất do độc giả tạp chí TV Guide bình chọn suốt nhiều năm. Năm 2005, cô còn được tạp chí Maxim bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh.

Lilly nhận được đề cử Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong "Lost" và tiếp tục góp mặt trong các phim như: "The Hurt Locker" (2008), "Real Steel" (2011) và "Little Evil" (2017). Cô đặc biệt nổi bật trong vai Tauriel trong hai phần của "The Hobbit" (2013, 2014) và vai Hope van Dyne (Wasp) trong loạt phim "Ant-Man" cũng như "Avengers: Endgame" (2019). Vào tháng 6, Lilly thông báo rằng cô sẽ tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào các nỗ lực nhân đạo và xây dựng gia đình.

Naveen Andrews — Sayid Jarrah

Naveen Andrews thành công với loạt chương trình "Sense8" của Netflix. Ảnh: Deadline.

Naveen Andrews - người đóng vai Sayid Jarrah tiếp tục sự nghiệp diễn xuất đáng chú ý. Cụ thể, sau "Lost", Andrews đã đóng vai Jafar trong "Once Upon a Time in Wonderland" và xuất hiện trong các chương trình như: "Sense8", "Instinct" và "The Cleaning Lady". Anh cũng vào vai Ramesh "Sunny" Balwani trong "The Dropout" của Hulu, đối diện với Amanda Seyfried. Andrews sẽ tiếp tục xuất hiện trong bộ phim "Last Days" của Justin Lin và mùa 2 của loạt phim "Last King of the Cross" trên Paramount+.



Josh Holloway — James 'Sawyer' Ford

Josh Holloway từng chinh phục biết bao trái tim thiếu nữ với tạo hình trong "Lost". Ảnh: Deadline.

Josh Holloway - người đóng vai phản anh hùng James "Sawyer" Ford đã giành giải thưởng Saturn vào năm 2009 nhờ vai diễn này. Sau khi "Lost" kết thúc, Holloway đã tái hợp với J.J. Abrams trong bộ phim tội phạm "Duster", dự kiến ra mắt vào năm 2025. Anh cũng xuất hiện trong mùa 3 của "Yellowstone" và đóng vai chính trong "Intelligence" của CBS cùng "Colony" của USA Network.

Jorge Garcia — Hugo "Hurley" Reyes

Chàng mập Hugo vẫn giữ cân nặng quá khổ của mình sau 20 năm. Ảnh: Deadline.

Jorge Garcia - người mang lại sự hài hước cho "Lost" trong vai Hugo "Hurley" Reyes đã tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với nhiều vai diễn truyền hình trong "Fringe", "Hawaii Five-0" và "Bookie". Năm 2022, Garcia tham gia "The Masked Singer" mùa 7 dưới hình tượng Cyclops. Anh cũng xuất hiện trong các phim như: "Cooties" (2014), "The Wedding Ringer" (2015), "The Ridiculous 6" (2015), "Get a Job" (2016), "Nobody Knows I’m Here" (2020) và bản làm lại "The Munsters" của Rob Zombie (2022).

Daniel Dae Kim — Jin-Soo Kwon

Diễn viên gốc Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh trong suốt 20 năm qua. Ảnh: Deadline.

Daniel Dae Kim - người đóng vai Jin-Soo Kwon đã tạo dấu ấn mạnh mẽ sau "Lost". Anh tham gia vào loạt phim như: "Hawaii Five-0", "The Good Doctor", "Flack" và "Avatar: The Last Airbender". Daniel Dae Kim cũng lồng ghép trong "The Legend of Korra" và "She-Ra and the Princesses of Power". Các bộ phim anh tham gia bao gồm: "Divergent", "Hellboy", "Always Be My Maybe", "Raya and the Last Dragon", "Stowaway" và "Joy Ride".

Từ những vai diễn ấn tượng trong "Lost" đến những thành công nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của mình, các ngôi sao của bộ phim đã chứng minh sự đa dạng và khả năng của bản thân trong ngành giải trí. Sự nghiệp của họ tiếp tục phát triển, mang lại cho khán giả nhiều tác phẩm đáng chú ý và chất lượng cao.