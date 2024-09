Lee Jong Suk đến xem đêm diễn của IU giữa tin đồn chia tay

Tối 22/9, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của IU mang tên "HEREH World Tour 2024" đã kết thúc tại Hàn Quốc, với đêm diễn trên Sân vận động World Cup Seoul ở phường Sangam (quận Mapo, Seoul).



Đáng chú ý, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền video Lee Jong Suk cùng trợ lý đến ủng hộ cho đêm nhạc của IU. Động thái này của nam diễn viên đã đập tan tin đồn hai người chia tay.

Hồi đầu tháng 8, trên cộng đồng trực tuyến Pann Nate của Hàn Quốc, bài đăng có tiêu đề "Tôi nghĩ Lee Jong Suk và IU đã chia tay" thu hút 200 nghìn lượt đọc chỉ trong vòng 1 ngày.

Một bài báo trước đó nhắc đến việc IU và Lee Jong Suk đã không dành những ngày nghỉ để ở bên nhau, mà đều có kỳ nghỉ riêng. Vì vậy, người đăng bài trên Pann khẳng định: "Nhà báo gián tiếp nói rằng họ đã chia tay".

Trong một cuộc giao lưu với người hâm mộ gần đây, mỹ nam "Big Mouth" cũng tỏ ra ngại ngùng, bối rối khi biết một fan nữ có cùng tên với IU - Lee Ji Eun. Biểu hiện của nam diễn viên khiến khán giả tin rằng, anh và IU vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp.

Lee Jong Suk và IU đã công khai hẹn hò được gần 2 năm. Ảnh: Naver

Là bạn thân lâu năm của IU trước khi trở thành người yêu chính thức vào đầu 2023, Lee Jong Suk luôn ủng hộ các hoạt động của IU. Anh nhiều lần đến cổ vũ các buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ, công khai bày tỏ sự yêu thích và ủng hộ sản phẩm âm nhạc của IU.

Trong khi đó, IU đang có những dấu ấn lớn trong sự nghiệp.

IU bước vào Sân vận động Olympic Jamsil với hòa nhạc "The Golden Hour: Under the Orange Sun" vào năm 2022, và sau 2 năm, cô biểu diễn tại Sân vận động Sangam World Cup - nơi hiện có sức chứa lượng khán giả lớn nhất Hàn Quốc.

IU làm nên lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên bước vào cả hai sân vận động lớn nhất Hàn Quốc.