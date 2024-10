Dàn "ông trùm" phim "Độc đạo" và những lần đóng công an, Doãn Quốc Đam gây bất ngờ nhất?

Bộ phim Độc đạo thuộc series Cảnh sát hình sự đang nhận về sự quan tâm của đông đảo khán giả trên sóng truyền hình với câu chuyện về cuộc chiến chống tội phạm buôn lậu vùng biên giới.



Bộ phim có sự tham gia của nhiều gương mặt được yêu mến trong làng phim Việt. Có một điều thú vị là nhiều diễn viên đóng "ông trùm", xã hội đen, tội phạm trong phim Độc đạo nhưng trước đó từng thủ vai chiến sĩ công an.

Doãn Quốc Đam và Duy Hưng được khán giả yêu thích trong phim Độc đạo. Ảnh: VTV

NSƯT Hoàng Hải vai công an phim Cảnh sát hình sự

Nhắc đến NSƯT Hoàng Hải chắc chắn series Cảnh sát hình sự năm 1999 sẽ luôn là một trong những phim để đời của anh. Trong series phim này, NSƯT Hoàng Hải vào vai Minh - một chiến sĩ công an mạnh mẽ, rắn rỏi, luôn đi đầu xông pha trong mọi mặt trận nguy hiểm để truy bắt tội phạm. Nhưng vì quá đam mê công việc mà anh không có thời gian lo lắng cho gia đình khiến vợ bỏ đi cặp bồ rồi lao vào con đường tù tội.

NSƯT Hoàng Hải vai công an phim Cảnh sát hình sự. Ảnh: VTV

Trong Độc đạo, NSƯT Hoàng Hải thủ vai Lê Toàn – một "ông trùm" xã hội đen nay đã "rửa tay gác kiếm" nhưng vẫn rất khét tiếng trong vùng, khiến nhiều người không khỏi e ngại. Tuy vậy, Lê Toàn qua đời từ khá sớm trong phim Độc đạo, cụ thể là tập 12 khiến nhiều khán giả tranh luận. Một số khán giả đưa ra giả thuyết cho rằng, Lê Toàn chỉ giả chết và sẽ quay trở lại để giúp đỡ Hồng trả thù như một cú ngoặt bất ngờ. Tuy nhiên, số khác cho rằng, ông đã thực sự ra đi và biến cố này giúp Hồng, Khương có bước chuyển mình trong các tập sau.

Duy Hưng đóng vai công an trong phim Sinh tử

Gần như cả sự nghiệp của mình, Duy Hưng chỉ đóng những vai diễn có phần "ngổ ngáo" và hơn nửa trong số đó là vai tội phạm. Có thể kể tời Hoàng "mặt sắt" trong Người phán xử, Việt "sói" trong Mê cung và gần đây là Khương "liều" trong Độc đạo – con trai của ông trùm Lê Toàn, nhân vật có thể nối nghiệp cha mình gây "khuynh đảo" giới xã hội đen.

Duy Hưng vai công an phim Sinh tử. Ảnh: VTV

Tuy vậy trong sự nghiệp diễn xuất, Duy Hưng từng đóng vai công an trong bộ phim hình sự - chính luận nói về đề tài tham nhũng - Sinh tử của đạo diễn, NSND Nguyễn Khải Hưng với vai Đại úy Nguyễn Đức Cường. Sự thay đổi hình tượng nhân vật của Duy Hưng khiến khán giả bất ngờ, thậm chí là chưa kịp thích ứng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, mỗi vai diễn của Duy Hưng đều rất chân thực và được khán giả ngày càng yêu mến.

Doãn Quốc Đam vai công an phim Sinh tử

Được mệnh danh là "tắc kè hoa" của màn ảnh Việt, gần như vai diễn nào Doãn Quốc Đam cũng từng thử qua. Trong lần trở lại màn ảnh với Độc đạo cũng là lần hiếm hoi anh vào vai chính, đó là Lê Vũ Hồng – con nuôi của "ông trùm" xã hội đen Lê Toàn, với vẻ ngoài bí hiểm và mưu mô muốn thách thức pháp luật.

Doãn Quốc Đam vai công an phim Sinh tử. Ảnh: VTV

Còn nhớ trong phim Sinh tử, Doãn Quốc Đam cũng vào vai chiến sĩ công an, nhưng là công an biến chất. Anh từng chia sẻ rằng: "Lúc bắt đầu nhận vai tôi cũng hơi sốc. Như mọi người nói là tôi mơ ước bao lâu được đóng công an thì bây giờ cũng được đóng thật. Nhưng lúc đầu chỉ nghĩ là đóng vai công an bình thường, tự nhiên lại được lên hàm Thượng tá luôn".

Tuy vậy, nam diễn viên tâm sự rằng thể hiện vai công an biến chất, thông đồng với tội phạm không hề dễ dàng chút nào. Và sau tất cả sự nỗ lực của mình, anh đã cho ra một nhân vật gai góc và đáng khinh, để lại dấu ấn lớn cho bộ phim.

NSƯT Vĩnh Xương vai công an phim Khi đàn chim trở về (phần 2)

NSƯT Vĩnh Xương không còn xa lạ với khán giả Việt, nhưng trong những năm gần đây, anh mới thực sự được khán giả biết đến qua những vai trùm phản diện. Sau thành công của những vai ông trùm trong Đấu trí hay Biệt dược đen, nam diễn viên Vĩnh Xương tiếp tục được mời vào vai Quân "Già" - "ông trùm" ma túy "máu lạnh" trong Độc đạo.

NSƯT Vĩnh Xương vai công an phim Khi đàn chim trở về phần 2. Ảnh: VTV

Đây là bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp của Vĩnh Xương, bởi theo như anh kể lại, giai đoạn còn trẻ, khi làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam, anh thường được giao những vai trai quê hiền lành, công an, bộ đội hoặc ông chồng sợ vợ.

Gần đây, cư dân mạng "đào lại" hình ảnh NSƯT Vĩnh Xương thủ vai công an trong phim Khi đàn chim trở về (phần 2). Vẻ ngoài chất phác của anh không khỏi làm nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi trông khác biệt hẳn đối với vẻ nham hiểm của những vai ông trùm anh từng đóng. Tuy vậy, nhờ thể hiện hình tượng phản diện, NSƯT Vĩnh Xương từng mang về giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Cánh diều 2023.