Đăng clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai" gây phẫn nộ, bị xử lý thế nào?

Ngày 18/9, Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) đang phối hợp với cơ quan nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để làm việc với đại diện kênh YouTube "Những bài học nhỏ". Việc này được thực hiện sau khi kênh này đăng clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai" gây phẫn nộ dư luận.



Tuy nhiên, trên kênh YouTube mang tên "Những Bài Học Nhỏ" với hơn 324.000 người theo dõi đăng tải một video hoạt hình có tên "Quả báo - Truyện cổ tích - Những bài học nhỏ - Quà tặng cuộc sống". Đáng chú ý, video này để ảnh minh họa với dòng chữ "Quả báo Làng Nủ Lào Cai" đã khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Video có độ dài 42 phút 15 giây, với tiêu đề nêu tên vụ việc đau thương xảy ra ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Tuy nhiên, sau đó clip này đã được chỉnh sửa 1-2 phút phần đầu và thay tiêu đề, còn 41 phút 36 giây.

Video với hình ảnh chứa tiêu đề gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Ảnh cắt từ clip.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trận lũ quét kinh hoàng ngày 10/9 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến 33 hộ dân ở Làng Nủ. Tính đến nay, lực lượng chức năng xác định có 15 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và có 52 người đã thiệt mạng.

Nội dung ban đầu của video này kể về 3 câu chuyện nước ngoài, không liên quan đến vụ việc Làng Nủ nhưng lại giật tiêu đề gây bức xúc.

Một số bình luận về video này tỏ ra vô cùng bức xúc: "Mất nhân tính, thèm câu view đến thế à"? "Sợ thật, có những người bất chấp nhân tính, bất chấp danh dự để đi kiếm view kiếm like"; "Phải vô cảm và thất đức thế nào mới có thể làm ra nội dung như thế này"; "Yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ chủ kênh, mục đích thực sự khi đăng tải video này là gì và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật"...

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho hay, hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến danh dự của người khác có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP với mức xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức và từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân. Ngoài ra, người vi phạm còn buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật.

Trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến uy tín của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống với mức phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Ngoài ra, trường hợp có hành vi bịa đặt, hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về Tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trường hợp sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội sẽ là tình tiết định khung tăng nặng theo khoản 2 Điều này, với khung hình phạt từ 1 năm đến 3 năm.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cũng cho biết thêm, nếu người đăng tải nội dung lên mạng xã hội có hành vi tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, ... thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự với khung hình phạt 5 năm đến 12 năm; phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng 2018, cụ thể gồm: Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng; Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội...