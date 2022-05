Tài xế Phạm Văn Nam đưa tay xin lỗi nhưng vẫn bị đánh

Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Nam. Ảnh: BOT - NL

Theo đại tá Đinh Kim Lập - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, ngày 11/5 tài xế Phạm Văn Nam (SN 1979, trú tại phố Phát Diệm, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe ô tô 5 chỗ, màu trắng, BKS 30F-168.65 cùng Nguyễn Công Luận (SN 1971, trú tại P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM) đến TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11/ 5, Nam cùng Luận vào quán Tràng An thuộc TP.Phan Thiết để ăn và uống bia với người quen ở tỉnh Bình Thuận là Nguyễn Văn Xuyên (SN 1981, trú tại khu phố 2, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết); Bùi Huy Đông (SN 1980, trú tại KP 11, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết); Nguyễn Thị Yến Phương (SN 2001, trú tại thôn 1, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình).

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 12/5, Nam cùng Luận, Xuyên, Đông, Phương rủ nhau đến quán Thuận Phát ở khu vực bờ kè Phan Thiết thuộc khu phố 5, P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết để tiếp tục ăn và uống bia. Khi đi, Nam điều khiển xe ô tô BKS 30F-168.65 chở Đông và Phương; Xuyên điều khiển xe mô tô chở Luận cùng đến khu vực bờ kè phía trước quán Diệu Phát.

Trên đường đi, xe ô tô do Nam điều khiển suýt va chạm vào nhóm người đang đi qua đường, gồm có: Hà Xuân Hải (SN 1979, trú tại khu phố 3, P.Đức Thắng); Trần Quốc Phong (SN 1994, trú tại P.Xuân An); Võ Lam Trường (SN 2003, trú tại KP 03, P.Đức Thắng, cùng TP.Phan Thiết).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tại hiện trường vụ lái xe Mercedes tông chết người ở bờ kè TP.Phan Thiết. Ảnh: CTV

Thấy sự việc không có gì, Nam tiếp tục điều khiển xe ô tô đến quán Thuận Phát cách đó khoảng 100 mét rồi dừng lại bước xuống xe thì ngay lúc đó nhóm Hải, Phong, Trường chạy xe máy đến dùng tay chân đánh liên tục vào người Nam.

Nam đưa tay lên đỡ và nói xin lỗi; Đông, Phương, Xuyên cũng đến can ngăn nhưng nhóm Hải, Phong, Trường vẫn tiếp tục đánh làm Nam ngã xuống đường. Anh Đông đến đỡ Nam dậy và anh Xuyên la lên "Báo công an, báo công an" liền bị nhóm người kia xông vào rượt đuổi anh Xuyên chạy vào trong đường hẻm gần đó và dùng tay, chân đánh anh Xuyên ngã xuống đường. Lúc này chị Phương (cùng nhóm Nam) vào can ngăn nên nhóm Hải, Phong, Trường không đánh Xuyên.

Sau đó, nhóm Hải, Phong, Trường đi ra lại trước quán Thuận Phát thì nhìn thấy Nam lên xe ô tô đóng cửa; nhóm Hải dùng đá, ghế, bàn, chai… ném vào xe của Nam. Nam điều khiển xe chạy 3 vòng theo nhóm người của Hải nhưng không tông được ai.

Khi thấy Hải đang đứng giữa đường, trên tay cầm cái bàn; Nam cho xe chạy với tốc độ cao về hướng Hải. Khi Nam điều khiển xe lao đến, Hải ném cái bàn vào xe Nam rồi té xuống đường; Nam điều khiển xe tông vào người Hải, gây tử vong. Sau đó, Nam điều khiển xe bỏ chạy về TP.HCM.

Đến 12 giờ ngày 12/5, Phan Văn Nam đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để đầu thú và giao chiếc xe ô tô BKS 30F-168.65 để công an điều tra, xử lý.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lời khai của người làm chứng, người chứng kiến và các đối tượng liên quan; ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người" xảy ra vào ngày 12/5 tại khu vực bờ kè Phan Thiết thuộc KP 05, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết và ngày 17/5 đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 1979, trú tại phố Phát Diệm, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi giết người.

Các quyết định tố tụng đều được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trưng cầu giám định thương tật đối với Phạm Văn Nam. Kết quả giám định thương tật là 1,5%.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh với các đối tượng liên quan; kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật; không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.