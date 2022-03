Đang dùng VinFast Fadil vẫn mua thêm Toyota Raize, người dùng đánh giá thẳng thật

Toyota Raize là mẫu xe hoàn toàn mới của thương hiệu Nhật Bản. Dù mới ra mắt lần đầu năm 2019, nhưng Toyota Raize đã "làm mưa, làm gió" ở thị trường quê nhà và tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của người khi xuất hiện ở Việt Nam vào cuối năm 2021.



Là một trong những khách hàng nhận xe đầu tiên, anh Lê Thắng đã sử dụng Toyota Raize với nhiều cung đường khác nhau.

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với anh Thắng để lắng nghe những chia sẻ về chiếc Toyota Raize đang sử dụng.

Xin chào anh Thắng. Anh có thể chia sẻ những dòng xe trước đây anh từng sử dụng và lý do vì sao lại chọn Toyota Raize?

- Trước đây, tôi từng sử dụng các dòng xe như Mazda 2, Toyota Vios, Innova, Peugeot 3008 2021, Huyndai Accent và VinFast Fadill.

Anh Thắng đang sử dụng VinFast Fadil và Toyota Raize. Ảnh Lê Thắng.

Do đã sử dụng qua các dòng trên nên tôi rất phân vân giữa 1 mẫu xe sedan hạng B trong tằm giá trên dưới 600 triệu đồng đã bao gồm chi phí lăn bánh. Đặc biệt, dịp cuối năm 2021, các hãng xe kích cầu khi có nhiều ưu đãi, giảm giá từ hãng như Toyota Vios G lăn bánh ở tỉnh chỉ 585 triệu đồng, Honda City khoảng 617 triệu đồng.

Với mức giá trên, tôi dự đính sẽ lấy Honda City, vì tiêu chí của mình ngoài thương hiêu, độ an toàn, tin cậy thì chiếc xe này còn có thiết kế bắt mắt, công nghệ đủ dùng. Với nhu cầu phục vụ gia đình, đó là những tiêu chí cần thiết mà một mẫu xe có thể đáp ứng.

Trước khi mua Toyota Raize, tôi cũng phân vân với KIA Sonet và cũng đã xem xe, ngồi thử. KIA Sonet thì nghiên về sự tiện nghi thay vì sự an toàn. Nếu so về tằm giá lăn bánh thì chúng ta nên so sánh giữa bản Sonet Luxury và Raize. Với tầm giá đó, tôi vẫn nghiêng về Toyota Raize hơn. Trong khi đó, bản cao nhất của Sonet lăn bánh cũng gần 670 triệu đồng, Raize chỉ mất khoảng 610 triệu đồng, tiết kiệm hơn khá nhiều.

Điều gì khiến Toyota Raize tạo được ấn tượng với anh dù đã sở hữu rất nhiều mẫu xe cao cấp hơn?

- Dù đã sử dụng nhiều mẫu xe, nhưng tôi cảm thấy Toyota Raize đáp ứng tốt ở mọi mặt với mục tiêu của là 1 chiếc xe đa dụng phục vụ gia đình. Toyota Raize có thiết kế mới đẹp, trẻ trung, công nghệ đầy đủ.

Ngoài ra, Toyota Raize còn là xe gầm cao, 5 chỗ rộng rãi, khoang chứa đồ đủ dùng đi xa 2-4 ngày cho 4-5 người. Xe sử dụng động cơ tăng áp nên đủ tạo ra sự phấn khích khi cần và công nghệ hỗ trợ lái đầy đủ cũng là 1 điểm mà mình thích ở Raize.

Anh đã chạy Toyota Raize ở những cung đường nào và anh có thể chia sẻ cảm giác vận hành của xe?

- Đến nay, tôi đã chạy tổng cộng hơn 2.200km và đã đi qua hầu như tất cả các cung đường. Tôi chạy Raize khá nhiều ở đường nội đô Sài Gòn, đường cao tốc, đường trường về quê Buôn Ma Thuột và 1 số cung đường xấu ở dưới quê.

Toyota Raize có khả năng vận hành ấn tượng. Ảnh Lê Thắng.

Với những trải nghiệm đầu tiên về Toyota Raize, tôi cảm thấy khá tuyệt nếu kết hợp giữa nút Power của xe ở những thời điểm cần thiết, thì chiếc xe không bao giờ là yếu, vô lăng được hãng tinh chĩnh rất tốt trong tằm giá, ổn định và đầm chắc.

Tuy nhiên, khi chạy hơn 100km/h, vô lăng của xe không được cứng lắm (nhưng ở Việt Nam mấy khi chạy được hơn 100km/h). Ngoài ra, điểm thiếu sót của Toyota Raize là thiếu ga tự động đi đường trường và cao tốc nhiều thì chức năng này thật sự cần thiết.

Về khả năng cách âm, chiếc xe này ổn trong tằm giá. Tất nhiên chúng ta cần phân biệt rõ về tiếng ồn xung quanh xe hay từ hóc bánh hoặc từ động cơ. Theo tôi, khả năng cách âm của Toyota Raize ở mức khá.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Toyota Raize. Ảnh Lê Thắng.

Trong khi đó, động cơ của Toyota Raize nếu chạy ở vòng tua dưới 2.000 vòng thì rất êm, trên 2.000 vòng thì sẽ nghe rõ hơn. Với cá nhân tôi, đây là điểm khiến tôi thích thú vì đó là tiếng động cơ Turbo tăng thêm sự phấn khích khi chạy xe thay vì tiếng động cơ gào.

Toyota Raize có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 5L/100km, động cơ nhỏ nên đây là mức tiêu hao quá ổn trong tầm giá.

Sau thời gian sử dụng, theo anh đâu là ưu nhược điểm của Toyota Raize?

- Ưu điểm thì đã quá rõ rồi khi Toyota Raize thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ an toàn và mức giá vừa túi tiền.

Toyota Raize là lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá. Ảnh Lê Thắng.

Trong khi đó, xe có một vài nhược điểm cần thay đổi để người dùng cảm thấy hài lòng hơn. Theo tôi, Toyota nên bổ sung thêm hệ thống ga tự động, 1 điểm cắm sạc ở hàng ghế sau, thêm tựa tay ở ghế sau. Dàn lạnh của raize thì quá tốt rồi nên kkhông cần thiết phải thêm ở hàng sau.

Trong quá trình sử dụng, màn hình của xe có 1 vài khoảnh khắc sẽ bị lag và tự khỏi động lại (lỗi này mình gặp 2 lần và hiện tại chưa thấy xuất hiện lại).

Ngoài ra, Toyota Raize là chiếc xe có thiết kế và động cơ đến từ công ty con của Toyota (Daihatsu) nên sự tiếp nhận từ mọi người sẽ có 1 chút e ngại.

Trong tầm giá hơn 600 triệu đồng, anh thấy Toyota Raize có xứng đáng và trên thang điểm 10, Raize được bao nhiêu điểm?

- Thực sự với mức giá hơn 600 triệu đồng, khó có thể tìm ra chiếc xe tốt hơn Toyota Raize và nó hoàn toàn xứng đáng với những gì mang lại cho người dùng cùng một thương hiệu Toyota đầy tin cậy. Nếu được chọn lại, tôi sẽ tiếp tục chọn Raize.

Theo quan điểm cá nhân của tôi, Toyota Raize sẽ được 8 điểm và vẫn cần khắc phục một số thiếu xót trong lần nâng cấp tới.

Cảm ơn anh về những chia sẻ trên, chúc anh có nhiều sức khỏe và thêm những hành trình mới với Toyota Raize!