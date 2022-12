Đăng kiểm bị siết chặt: Dịch vụ thuê đồ "zin" nườm nượp khách, gara ô tô "cày" hết công suất

Không giống như mọi năm, cuối năm là thời điểm người dân đổ xô đi độ xe để chơi Tết, năm nay vẫn rất đông người đến gara, xưởng độ, nhưng mà là để thuê đồ, tháo đồ độ nhằm vượt đăng kiểm.



Chủ xe dùng nhiều cách để đối phó đăng kiểm. Video Khải Phạm.

Ông Nguyễn Đăng Trung - CEO & Founder xưởng độ Chung Auto cho biết: “Hiện tại, một số anh em trước khi đi đăng kiểm khá hoang mang khi nghe thông tin xe độ không qua được nên đã mang xe đến xưởng chúng tôi để tháo về “zin” và đăng kiểm xong sẽ lắp lại sau. Đang đi quen hệ thống đèn sáng, chiếc xe đẹp mà bây giờ không sáng nữa nên sẽ không cảm thấy an toàn. Một số người cũng kệ xe độ, có trường hợp qua được, người thì không. Mặc dù đã tháo ra. Trước khi siết chặt đăng kiểm không ai đến tháo, nhưng hiện giờ mọi người đến tháo khá là nhiều”.

Theo ông Trung đánh giá: "Đợt này, đăng kiểm siết chặt khiến nhiều anh em khó khăn trong đăng kiểm. Thường chủ xe mua về sẽ độ cho chiếc xe mình đẹp hơn, thông minh hơn. Tuy nhiên, thời gian độ có thể là 5 năm trước rồi mà bắt trở về nguyên bản thì người ta sẽ không còn những đồ như vậy nữa. Về quy định an toàn đạt tiêu chuẩn đăng kiểm, tôi nghĩ Cục Đăng kiểm nên đưa ra hướng dẫn cụ thể như kích thước tăng lên là bao nhiêu để đo lường nhằm đảm bảo đủ tiêu chuẩn an toàn”.

Nhiều xe độ đèn nhưng cũng không được đăng kiểm. Ảnh Khải Phạm.

Đặc biệt, một số chiếc xe bị từ chối đăng kiểm với lý do là đèn không nguyên bản, ông Trung chia sẻ: “Trước đó, Cục Đăng kiểm không cho lắp thêm những thanh LED Bar ra bên ngoài, tôi rất đồng tình vì LED đó không có mặt cắt làm chói người đối diện. Tuy nhiên, với những loại đèn LED mới như hiện nay xưởng độ mình đang có, đèn này có mặt cắt không làm chói người đối diện và giúp lái xe an toàn hơn”.

Bên cạnh những chiếc xe đang bán vẫn còn đồ để thay, một số xe đời sâu đã không tìm thấy phụ tùng dù đã hết hạn đăng kiểm. Nhiều chủ xe “chạy đôn, chạy đáo” để tìm đồ cho xe về nguyên bản.

Ở một gara khác ở Cầu Diễn, Hà Nội, thợ độ cho biết, có nhiều chiếc xe BMW 3-Series 2006, Mercedes-Benz C200 độ “quá tay” mà đến hạn đăng kiểm nhưng đã bị chối nên tìm đến gara để lắp đồ nguyên bản. Tuy nhiên, những dòng xe đời sâu như này đều phải đặt và chờ khá lâu bởi xe không còn sản xuất nữa nên đồ thay thế không có sẵn.

Theo đó, công tháo lắp những bộ phận đơn giản như đèn pha, la-zăng hay mặt ca-lăng có mức giá dao động từ 300 - 500 nghìn đồng. Một số dòng xe có sẵn đồ thì chủ xe có thể thuê, nhưng một số dòng xe không sẵn buộc phải mua để về nguyên bản đủ điều kiện đăng kiểm.

Trong khi đó, giá thuê một số phụ tùng như đèn nguyên bản các dòng xe bình dân khoảng 500 nghìn đồng, la-zăng có chi phí thuê khoảng 1 triệu đồng… Mức già này không cố định bởi tùy thuộc đời xe, phụ tùng sẵn hay không.

Anh Phạm Hữu Đông, người đang sở hữu Ford Ranger 2016 độ lại gần như hoàn toàn cho biết: “Xe tôi đã độ được 5 năm rồi, dĩ nhiên là không còn giữ đồ nguyên bản theo xe. Những lần trước đây, xe tôi vẫn đăng kiểm bình, nhưng hiện nay đã bị từ chối nên buộc phải đi thuê đồ thay nguyên bản. Mức giá tôi thuê cho những bộ phận như la-zăng, mặt ca-lăng, logo… là khoảng 5 triệu đồng, 1 triệu tiền công nữ chỉ để đăng kiểm, sau đó lại tháo xe lắp đồ độ”.

Lượng xe kéo đến gara để tháo đồ về nguyên bán khá lớn. Ảnh Khải Phạm.

Theo quy định điểm C, khoản 4, điều 16 của Nghị định 100/2019, người điều khiển xe (tài xế) có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Thời gian gần đây, các Trung tâm Đăng kiểm ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng quá tải do lượng phương tiện đến đăng kiểm đông. Cùng với đó, tình trạng nhiều xe bị từ chối đăng kiểm cũng diễn ra hàng ngày do việc độ, chế xe không đảm bảo với quy định an toàn của cơ quan chức năng.