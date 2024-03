Đang ngồi nhậu, 4 người đàn ông bị ong đốt phải nhập viện ở Long An

Những người ngồi nhậu bị ong đốt bỏ chạy tán loạn ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An). Ảnh: Thiên Long

Chiều 3/3, lãnh đạo UBND xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An) xác nhận tại địa bàn ấp 3 của xã xảy ra việc 4 người đang ngồi nhậu đã bị ong đốt, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ bệnh viện Long An, 4 người đàn ông đã bị nhập viện khi bị đàn ong đốt, trong đó 3 người là ông Trương Văn Đực (70 tuổi), ông Huỳnh Văn Chỉ (74 tuổi) và ông Huỳnh Văn Chính (61 tuổi) cùng ngụ xã Mỹ Phú có triệu chứng phản vệ I do ong đốt. Riêng ông Huỳnh Văn Dân (52 tuổi, xã Mỹ Phú) có triệu chứng phản vệ III do ong đốt.

Hiện ông Đực, ông Chỉ và ông Chính đã được cho xuất viện trở về nhà, riêng ông Dân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 29/2, nhóm 6 người đàn ông đang ngồi nhậu tại nhà Huỳnh Văn Chỉ tại ấp 3 xã Mỹ Phú, lúc này bất ngờ một đàn ong xuất hiện vây quanh 6 người.

Đàn ong chích vào cánh tay, bàn tay, mặt... khiến 6 người bỏ chạy, có người đã nhảy xuống ao gần đó để tránh né; những người khác dùng tay xua đuổi.

Sau khi xua đuổi đàn ong bay đi, nhóm người này đã đến trạm y tế xã để được sơ cứu, 4 người đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, hai người còn lại bị nhẹ, mua thuốc uống rồi trở về nhà.