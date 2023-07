Đăng tin bịa đặt về mộ phần Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, 1 người ở TP.HCM bị mời làm việc

Ngày 12/7, phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Sở Thông tin và truyền thông đã mời làm việc đối với ông D.M.T (34 tuổi, trú tại quận 6, TP.HCM) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.



Trước đó, ngày 20/6, trên mạng xã hội facebook, ông T dùng tài khoản cá nhân tên D.M.T đăng bài "Mộ Cô Sáu", có nội dung thông tin vô căn cứ, bịa đặt khi nói về mộ phần của Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông T. bị cơ quan chức năng mời làm việc. Ảnh: CACC.

Bài viết sau khi đăng tải đã gây ra nhiều bức xúc trong cộng đồng, đặc biệt là người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều ý kiến cho rằng tác giả đã xuyên tạc, xúc phạm hình ảnh của Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, tạo dư luận xấu và đi ngược truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, ông T thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, những nội dung đăng tải trong bài viết chỉ là phán đoán của cá nhân, không có căn cứ, cơ sở khoa học nào để chứng minh, đồng thời gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Các bài viết được ông T. đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: CACC.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời khuyến cáo mỗi công dân cần phải nâng cao ý thức và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng, kiểm tra thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, lường trước các hậu quả có thể xảy ra.

Khi phát hiện những thông tin xấu, độc, mỗi cá nhân cần lên tiếng, đấu tranh phản bác và ngăn chặn bằng cách báo cáo bài viết, phản ánh với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà P.T.Y.X (ngụ TP.HCM) theo điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, ngày 21/6, Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện tài khoản tiktok "X...P" đăng tải clip liên quan đến vụ việc Công an TX.Phú Mỹ tham gia đảm bảo an ninh trật tự thi công dự án "Bãi Container và dịch vụ cảng Lưu Nguyên, Cái Mép, phường Phước Hòa".

Trong clip, người này đã vu cáo Công an TX.Phú Mỹ cướp đất của người dân. Clip này thu hút 1,3 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải với nhiều lượt bình luận trái chiều, xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản tiktok "X...P..." là bà P.T.Y.X.

Sáng 11/7, Công an TX.Phú Mỹ đã tiến hành làm việc với bà X và 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà X.

Qua buổi làm việc, bà X đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời đăng bài đính chính và cam kết không tái phạm.