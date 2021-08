Đánh giá Honda Air Blade sau 2 năm sử dụng: Có như lời đồn?

Có lẽ Honda Air Blade đã quá quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam bởi nó vốn nổi tiếng với thiết kế thể thao đẹp mắt, động cơ khỏe, tiết kiệm xăng lại đặc biệt bền bỉ theo thời gian. Tuy nhiên, có khá nhiều anh em lại cho rằng "Lết ngày càng xấu và chán" (Lết là tên mà nhiều người dân Việt Nam dùng để gọi Honda Air Blade). Vậy sự thật có như thế không? Hôm nay mình xin đưa ra những đánh giá về chiếc Honda Air Blade đời 2019 mà mình sử dụng tới nay đã hơn 2 năm, để từ đó anh em cùng nhận định là có thực sự xe Honda ngày càng "dở" hay không?

Giá bán dễ thở

Nói qua một chút về xe của mình thì nó là phiên bản Honda Air Blade 125cc 2019 phiên bản Cao cấp và có màu xanh, phiên bản này có giá bán đề xuất của Honda khi đó là 40.6 triệu đồng (đã gồm VAT), tuy nhiên tại đại lý mình mua ở Nam Định thì giá bán của nó là 43 triệu đồng, cả giấy tờ và biển chọn các kiểu thì tổng số tiền mình phải trả là cỡ 48 triệu đồng. Tuy có chênh so với giá niêm yết của hãng nhưng không nhiều nên mình thấy chấp nhận được.

Mình cũng có tham gia một số nhóm Air Blade trên mạng xã hội Facebook thì biết rằng tình trạng giá Air Blade cao hơn đề xuất một vài triệu là bình thường do các đại lý cũng hoạt động theo quy luật cung cầu. Tuy nhiên, gần đây hãng có đang thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi phiên bản 2021 mới nhất, hỗ trợ anh em mùa dịch. Đây là phiên bản đã được Honda nâng cấp khá toàn diện với nhiều tính năng mới, trong khi vừa giữ được những tính năng "đáng tiền" từ phiên bản 2019. Do đó, những bạn nào đang có nhu cầu mua thì nên tranh thủ nhé.

Smart Key mang tới trải nghiệm thú vị

Vì là phiên bản cao cấp nên chiếc Air Blade của mình được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key thay vì chìa khóa cơ như phiên bản tiêu chuẩn hoặc các đời Air Blade cũ. Tuy nhiên, trên Air Blade 2020 thì tất cả các phiên bản đều được hãng xe Nhật Bản trang bị Smart Key do vậy người dùng không phải băn khoăn về tính năng này nữa.

Smart Key trên Air Blade 2019 hoạt động theo nguyên lý FOB giống như các chìa khóa thông minh khác của nhà Honda, điều này giúp xe có khả năng chống trộm tốt hơn so với ổ khóa cơ truyền thống.

Bên cạnh đó, Air Blade cũng có tính năng định vị giúp tìm xe trong bãi để xe, có đèn chiếu sáng ổ khóa giúp mình dễ thao tác hơn trong điều kiện trời tối, và nếu bạn quên tắt chìa khóa khi di chuyển xa khỏi xe thì xe sẽ tự động tắt.

Tuy nhiên, nhược điểm của SmartKey trên Air Blade là nó chỉ là phiên bản giản lược của SmartKey trên SH hay PCX vì không có tính năng báo động khi có ngoại lực tác động vào xe như dắt xe hoặc bẻ đầu.

Thiết kế thực dụng cao

Honda đã từng gây tranh cãi khi đưa tới Air Blade 2019 ngôn ngữ mới với các đường nét thể thao và cơ bắp hơn so với sự sắc sảo của thế hệ cũ. Có người khen, có người chê nhưng bản thân mình thì thấy Air Blade đời 2019 đẹp một cách hiện đại và vẫn gọn nhẹ.

Cụ thể, xe có kích thước là 1.881mm x 687mm x 1.111mm, khối lượng 110kg và độ cao yên 777mm nên hợp với vóc dáng nhiều người. Yên xe gọn kết hợp với tay lái đặt ngang và phần để chân được mở rộng ra phía sau nên tạo tư thế lái khá thoải mái. Yên xe có sự phân tầng ít đồng thời gác chân được thiết kế thông minh nên người ngồi phía sau cũng cảm thấy rất thoải mái. Điều này mình đánh giá rất cao vì trên nhiều mẫu xe ga khác có thiết kế gác chân bất tiện khiến đế giày/dép của người phía sau cạ vào và làm bẩn quần người phía trước.

Air Blade sở hữu cốp rộng gần 22 lít được chia làm 2 ngăn và có đèn chiếu cốp tiện dụng. Cốp xe này mình có thể thoải mái chứa một cặp laptop, 1 túi xách nhỏ và áo mưa. Mặc dù không lớn như cốp của Lead nhưng bấy nhiêu cũng quá đủ đối với nhu cầu của mình. Hồi mua xe, mình cũng được đại lý Honda khuyến mãi tặng kèm lắp thêm gác ba ga (cùng với lót sàn để chân) để thêm không gian treo đồ rất tiện dụng khi đi mua sắm. Nắp bình xăng cũng được thiết kế khá thuận tiện khi đổ xăng, nhất là hôm nào trời mưa mà phải trở người ngồi phía sau mặc áo mưa đôi thì chỉ việc phi vào cây xăng và đổ luôn mà không phải lên xuống bất tiện như các dòng xe có nắp bình xăng đặt dưới cốp.

Hệ thống đèn trên Air Blade 2019 đã chuyển hoàn toàn sang công nghệ LED, đặc biệt là dải đèn định vị xanh tạo sự hiện đại khác biệt so với các mẫu xe khác trên thị trường. Mình đánh giá cao thiết kế gọn và trực quan của đèn xi nhan trên Air Blade bởi nhiều xe hiện nay đưa đèn xia nhan ra hai bên khiến nó dễ bị va chạm và gãy. Tuy nhiên có một điều mà mình không hài lòng chính là đèn pha được đặt ở dưới mặt nạ cách biệt khỏi tay lái. Bình thường thì không sao, nhưng có những khi mình phải đi ở những quãng hoàn toàn không có đèn đường, mà phải cua thì đèn cứ chiếu thẳng nên cảm giác không được chắc chắn.

Cụm đồng hồ của Air Blade 2019 được thiết kế với dạng kết hợp analog và LCD. Không biết mọi người thế nào chứ mình vẫn thích thiết kế đồng hồ trên xe máy là dạng analog, đặc biệt là tốc kế, bởi nó rất trực quan và rõ ràng trong mọi điều kiện. Cụm đồng hồ LCD trên Air Blade 2019 hiển thị thời lượng xăng, trip, thời gian... Về tổng thể thì mình đánh giá cụm đồng hồ của Air Blade 2019 khá là trực quan và cung cấp đủ thông số mình quan tâm.

Tuy nhiên, nếu bạn nào là tín đồ của cụm đồng hồ có thiết kế hiện đại, gọn gàng hơn và tăng không gian cho thông tin hiển thị thì từ phiên bản Air Blade 2020 hãng xe Nhật đã mang đến cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số hoàn toàn. Ngoài hai thông tin về hành trình, đồng hồ còn hiển thị thông tin tiêu thụ nhiên liệu tức thời/trung bình, giúp người dùng theo dõi được sự khác biệt trong những tình huống lái xe khác nhau.

Về tổng thể, Air Blade 2019 có dàn nhựa rất đẹp mắt và chắc chắn, bằng chứng là sau 2 năm mặc dù không phủ nano hay bọc dàn áo nhưng nước sơn của xe mình vẫn còn rất ngon, mỗi lần rửa xe xong đều như xe mới. Hệ thống chắn bùn dài, và khoảng cách giữa yên với chắn bùn không nhiều nên xe rất "lịch sự" khi di chuyển trên đường, không gây bắn bùn vào người ngồi phía sau hay những người cùng di chuyển.

Tuy nhiên, so sánh với các mẫu xe cùng thời như NVX chẳng hạn thì Air Blade vẫn có những điểm yếu về thiết kế như thiếu đi cổng sạc smartphone, công nghệ kết nối smartphone với đồng hồ... và những nhược điểm này đều đã được Honda bổ sung vào thế hệ Air Blade 2020 sau đó (biết thế mình đợi một thời gian để mua đời 2020).

Động cơ "hiền"

Trước khi mua Air Blade mình cũng đã định mua NVX 155 bởi lúc đi thử xe của anh bạn thấy NVX 155 khá là bốc, lại nhiều trang bị ngon, nhưng có cái thiết kế nó lại hơi cồng kềnh. Do đó, mình đã tới đại lý để xem thử Air Blade, và tại đây, sau khi được cho đi thử trải nghiệm thì mình quyết định chốt kèo luôn em này.

Air Blade 2019 vẫn sử dụng khối động cơ eSP 125cc như thế hệ cũ với công suất tối đa 8.4 kW tại 8500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 11.26 Nm tại 5000 vòng/phút. Tuy động cơ kém hơn khối 155cc của NVX nhưng bù lại với khối lượng nhẹ hơn tới gần 10kg thì mình cảm thấy sức mạnh của Air Blade không hề yếu, và sự thật là trong hàng xe ga 125cc thì nó cũng thuộc những mẫu xe mạnh mẽ nhất trên thị trường.

Về cảm giác lái, trước hết là đề xe do được trang bị công nghệ ACG nên khi đề xe rất nhạy, tiếng đề êm nhẹ thường thấy của xe Honda, và từ khi mua xe tới nay thì mình chưa rơi vào tình trạng khó đề xe dù thời tiết miền Bắc một vài năm nay rét bất thường. Xe tăng tốc khá ổn, nhưng dải tốc từ 0-10km/h xe có gằn nhẹ, điều này là nguyên nhân khiến nếu di chuyển trong những đoạn đường tắc lâu thì mình thường khá mỏi tay. Tuy nhiên khi vượt qua mức này thì xe trở lại thực sự êm ái và thoát, xe dễ dàng đạt tốc độ 40km/h rồi 60km/h mà không có chút khó khăn.

Dẫu vậy, Air Blade không phải kiểu thốc ga mạnh và ngay lập tức đạt tốc độ cao mà nó kiểu từ tốn, dần dần nên mình gọi động cơ nó "hiền" là thế. Mình cũng đã điều khiển Air Blade trên đoạn cao tốc Phủ Lý - Hà Nam, với tốc độ khoảng 80km/h thì xe vẫn có được sự đầm chắc rất sướng, chứ không kiểu hú láp hoặc rung lắc như nhiều người đã từng phản ánh các đời Air Blade cũ. Và nếu có chở đồ hoặc chở người phía sau thì xe vẫn khá là khỏe và không bị gằn.

Về mức tiêu thụ xăng, nếu di chuyển trong đường phố Hà Nội thường xuyên tắc đường (đi một mình), với 1 lít xăng thì Air Blade 2019 có thể đi khoảng 53-55km, còn nếu đi về quê (từ Hà Nội về Nam Định), thì cùng 1 lít đó, mình có thể đi được khoảng 60-62km. Mình đổ xăng A95 theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Vận hành an toàn

Air Blade 2019 được trang bị phanh đĩa trước và tang trống sau, sử dụng công nghệ phanh CBS (Combi Brake System - hệ thống phanh kết hợp), tức là hệ thống này sẽ phân bố lực phanh đều cho cả phía trước và phía sau để giúp xe dừng an toàn hơn. Nhìn chung thì với nhu cầu di chuyển thường ngày trên đường phố thì hệ thống phanh này đã đảm bảo an toàn cho người điều khiển, đặc biệt là những người có thói quen chạy xe từ tốn như mình. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không cần có ABS, bởi không thể phủ nhận sự an toàn mà ABS mang lại, nên mình nghĩ là nếu mua xe mới thì mình chắc chắn sẽ chọn Air Blade có ABS để an toàn hơn.

Phuộc trước trên Air Blade 2019 là loại ống lồng thủy lực, còn phía sau là giảm xóc lò xo đôi hành trình dài được đặt nghiêng một góc khoảng 26 độ, điều này khiến xe có khả năng hấp thụ xung động tốt, nên ngay cả khi chở người phía sau và đi qua các gờ giảm tốc thì xe vẫn khá là êm ái. Đương nhiên là nếu gặp ổ gà thì chắc chắn xe vẫn xóc, nhưng không kiểu kịch kịch như các dòng xe máy có phuộc hành trình ngắn.

Điểm mình không hài lòng trên Air Blade 2019 là việc xe vẫn sử dụng lốp nhỏ, gồm lốp không săm 80/90 cho phía trước và 90/90 cho phía sau cùng vành 14 inch. Lốp nhỏ bên cạnh việc khiến xe kém hầm hố một phần nếu gặp phải các ổ gà hoặc điều hướng gấp thì nếu tay lái không chắc sẽ dễ bị mất lái.

Hậu mãi

Nếu giá bán là nhược điểm của đại lý Honda thì các chế độ hậu mãi của xe máy Honda lại khiến mình rất hài lòng. Thực ra trước khi mua xe mình cũng được đại lý cho lái thử và tư vấn khá nhiệt tình nên mới quyết định dốc hầu bao. Sau 1000km đầu tiên, mình được đại lý gọi điện thới thay dầu và kiểm tra xe miễn phí.

Tới nay sau hơn 2 năm sử dụng thì mình chưa có sửa chữa gì lớn, ngoại trừ thay dầu xe 3 lần gì đó và bảo dưỡng khoảng 2 lần. Mỗi lần bảo dưỡng mình đều gọi điện cho đại lý hẹn trước và khi tới nơi được làm luôn nên không bị mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra, phụ kiện/phụ tùng cho Air Blade nói riêng và Honda nói chung khá là phổ biến, giá lại rẻ nên nhìn chung chi phí thay thế, sửa chữa khi hỏng hóc chẳng tốn bao nhiêu.

Kết luận là cho tới hiện tại thì mình hài lòng vì lựa chọn mua Air Blade 125 2019. Hiện thì mình chưa có nhu cầu đổi xe, và có lẽ trong thời gian tới mình sẽ lên một số đồ chơi cho xe để nó "ngầu" hơn chút và hợp với phong cách của mình thêm xíu.