Đánh lạc hướng khi vào chốt 141, kẻ có 2 tiền án vẫn bị lộ ma túy

Chiều 13/11, tổ công tác Y24/141 Công an TP.Hà Nội do Thiếu tá Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng).



Đến khoảng 16h20, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe kiểm tra.

Đã có 2 tiền án nên đối tượng mưu mẹo đối phó với lực lượng làm nhiệm vụ.

Vừa vào chốt 141, đối tượng trên đã... cười rất tươi, chủ động trò chuyện vui vẻ với cảnh sát, đồng thời liên tục đề nghị nộp phạt lỗi vi phạm giao thông để đi ngay, vì "đang bận việc".



Tuy nhiên, cán bộ của tổ Y24/141 đã nhận ra các dấu hiệu bất thường của người đàn ông, nên tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện đối tượng trên giấu một gói nilon đựng tinh thể màu trắng trong túi áo bên phải. Đấu tranh tại chỗ, người đàn ông đã phải thừa nhận đây là ma túy đá, do "bạn cho để mang về dùng".

Gói ma túy đá đối tượng giấu trong túi áo.

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Nguyễn Vũ Trung (SN 1978; trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Trung là đối tượng đã có 2 tiền án. Sau khi bị phát hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Trung vẫn liên tục năn nỉ tổ công tác... "tha", vì... "có tí ti" (?!).



Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Thiếu tá Tạ Xuân Hậu cho biết: "Do đã có tiền án nên đối tượng tìm cách đối phó với cảnh sát bằng thái độ xởi lởi, vui vẻ trò chuyện hòng đánh lạc hướng. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện dấu hiệu bất thường của anh ta từ rất sớm".

Sau khi làm rõ, tổ Y24/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Vĩnh Tuy để xử lý theo quy định của pháp luật.