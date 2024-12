Đánh sập đường dây mua bán, vận chuyển "hàng trắng" khủng, bắt 3 đối tượng cùng hơn 42 kg ma túy

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1986, quê tỉnh Thái Bình), Võ Thu Hiền (SN 2001, ngụ quận 6), Trần Đức Sinh (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Định) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Xóa đường dây mua bán, vận chuyển "hàng trắng" khủng, thu giữ 42kg ma túy

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt quả tang Trang đang vận chuyển chở theo các thùng hàng chứa ma túy trên xe máy biển số 59H2-08435.

Trang và Hiền tại cơ quan công an.

Vali chứa ma túy mà Hiền giao cho Trang.

Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 2,002 kg ma túy tổng hợp (ketamine, ma tuý đá) được nguỵ trang cất giấu trong cặp học sinh và các thùng xốp.

Khám xét nơi ở của Trang, Công an TP.HCM tiếp tục thu giữ 15,919 kg ma túy các loại. Làm việc với công an, Trang khai số ma túy này được 1 người chưa rõ lai lịch ở quận 7 thuê Trang nhận, cất giấu, chia nhỏ và chờ giao cho khách với tiền công 5 triệu đồng/ chuyến.

Khẩn trương truy xét đầu trên cung cấp ma túy cho Trang, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Võ Thu Hiền. Khám xét chỗ ở của Hiền, cảnh sát thu giữ khoảng 22,079 kg ma túy các loại.

Qua đấu tranh, Hiền khai nhận đã cất giấu, chia nhỏ ma túy để giao cho khách hàng theo chỉ đạo của đối tượng tên "Bào Bê", quốc tịch Trung Quốc (hiện đang ở Campuchia) thông qua ứng mạng xã hội Telegram.

Ngày 10/12/2024, theo chỉ dẫn của người này, Hiền đem vali và túi vải màu đen có chứa ma túy giao cho Trang tại sảnh chung Sunrise CityView trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7.

Từ thông tin dữ liệu điện thoại, dữ liệu tài khoản ngân hàng của Trang, Công an TP.HCM đã lập tổ công tác do Phòng PC04 chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Bình Định truy xét, bắt giữ Sinh.

Thời điểm bị bắt, Sinh đang nhận thùng xốp có chứa 2,09 kg ma túy tổng hợp (ma tuý đá, thuốc lắc) từ dịch vụ vận chuyển hàng.

Tổng tang vật mà Công an TP.HCM thu giữ là hơn 42,09 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.