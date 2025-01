Danh tính người rút kiếm đòi chém nữ công nhân môi trường đô thị ở Nha Trang

Ngày 12/1, Công an TP Nha Trang đã có báo cáo thường trực Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về vụ việc gây mất an ninh trật tự tại khu vực công viên thuộc phường Lộc Thọ.

Theo Công an TP Nha Trang, khoảng 15 giờ 45 ngày 11/1, một nữ công nhân thuộc Công ty Môi trường đô thị Nha Trang đến Công an phường Lộc Thọ trình báo, hơn 30 phút trước, lúc chị đang chăm sóc, trang trí hoa tại khu vực công viên bên cạnh Tháp Trầm Hương thì có một người đàn ông lái ô tô dừng lại, xuống xe và đi đến bẻ hoa trong công viên.

Ông Bình rút kiếm đòi chém công nhân môi trường đô thị. Ảnh: AB

Thấy vậy, nữ công nhân nhắc nhở thì bị người đàn ông chửi bới, có hành vi rút kiếm đe dọa chém.

Theo báo cáo của Công an TP Nha Trang, sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng Công an phường Lộc Thọ tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu để thu thập tài liệu, chứng cứ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người có hành vi gây rối là ông Nguyễn Thanh Bình (tên thường gọi Bình con, 53 tuổi, ngụ TP Nha Trang).

Ông Bình đã lái xe đến công viên bên cạnh tháp Trầm Hương, sau đó xuống xe đi bộ lên lề đường đến khu vực công viên và bẻ hoa để tặng cho người phụ nữ đi cùng. Khi bị nữ công nhân nhắc nhở, ông Bình chửi bới, xúc phạm nữ công nhân. Sau đó, ông Bình quay lại ô tô mở cốp sau, rút kiếm đòi chém nữ công nhân. Lúc người phụ nữ đi cùng can ngăn thì ông Bình mới lên xe rời đi.

Theo lãnh đạo Công an TP Nha Trang, vụ việc đang được đơn vị tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.