Đạo diễn Đới Tư Kiệt, Quan Cẩm Bằng, ngôi sao Jeon So Min dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2 với hai hạng mục trao giải chính là phim Việt Nam và phim châu Á. Bên cạnh các đoàn phim Việt Nam sẽ tới tham dự, ban tổ chức cũng hé lộ với Dân Việt những khách mời quốc tế sẽ tham gia ngày hội điện ảnh tại Đà Nẵng, trong đó có nhiều nhà làm phim và nhân vật có tiếng của điện ảnh thế giới.



Đạo diễn, nhà văn Đới Tư Kiệt từng làm ra bộ phim Balzac và Cô bé thợ may Trung Hoa. Ảnh: BTC



Dàn ban giám khảo phim châu Á và phim Việt Nam dự thi với sự có mặt của đạo diễn, nhà văn Đới Tư Kiệt từng làm ra bộ phim Balzac và Cô bé thợ may Trung Hoa (được đề cử giải Quả cầu vàng); đạo diễn Quan Cẩm Bằng - top 20 đạo diễn xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh đó, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2 còn có sự góp mặt những tên tuổi lớn như: Hầu Hiếu Hiền, Vương Gia Vệ, Lý An, Trương Nghệ Mưu… do Kim Mã bình chọn.

Đạo diễn Quan Cẩm Bằng - top 20 đạo diễn xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Ảnh: BTC

Ngoài ra, bà Mariette Rissenbeek - Nhà sản xuất phim từng là Giám đốc của Liên hoan phim Berlin cũng đã xác nhận có mặt ở Việt Nam. Nữ diễn viên người Pháp gốc Việt Trần Nữ Yên Khê cũng sẽ trở về Việt Nam để làm giám khảo trong Liên hoan phim này.

Về các đoàn phim quốc tế tham dự tranh giải đáng chú ý có nhà làm phim Úc danh tiếng Warwick Thornton từng đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes của bộ phim tranh giải hạng mục Phim châu Á The new boy (có sự tham gia của ngôi sao Hollywood Cate Blanchett) cũng sẽ có mặt ở Đà Nẵng.

Bà Mariette Rissenbeek - Nhà sản xuất phim từng là Giám đốc của Liên hoan phim Berlin. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, đoàn phim 18 youth của Hàn Quốc với sự góp mặt của ngôi sao Running man - Jeon So Min sẽ có hoạt động ra mắt quốc tế tác phẩm của mình tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Rahat Kazmi – đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Ấn Độ cũng sẽ tới Việt Nam và đem đến bộ phim Country of Blind (được Ấn Độ đem đi dự giải Oscar 2024) tới trình chiếu và tham dự.

Fly me to the moon – bộ phim nhận mang về 3 giải Kim Mã cũng sẽ trình chiếu và tranh giải tại phim châu Á dự thi. Ngoài ra, ê-kíp bộ phim có nữ diễn viên Natalie Hsu sẽ đến Đà Nẵng. Natalie Hsu sinh năm 2004 và cô được biết đến với những bộ phim điện ảnh Hoa ngữ như Điểm bùng nổ (2023) hay Bùng cháy bầu trời thiếu niên (2021).

Nhà làm phim Úc danh tiếng Warwick Thornton từng đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes với bộ phim tranh giải hạng mục Phim châu Á "The new boy". Ảnh: BTC

Một đại diện của điện ảnh Nhật là Yu Irie – đạo diễn nổi tiếng Nhật Bản với những bộ phim ăn khách như The Cursed Sanctuary X (2021) và Uzukawamura Jiken (2022). Yu Irie mang tác phẩm A girl named Ann đến dự thi hạng mục phim châu Á.

Các khám khảo khác như cựu Giám đốc CineFondation LHP Cannes - Georges Goldenstern (Pháp), ông Jean-Marc Thérouanne - đồng Giám đốc LHP châu Á Vesoul (Pháp); TS Mara Matta Đại học Sapienza (Italy) cũng xác nhận tới Việt Nam.

Ngoài ra, một số đoàn phim từ Iran, Indonesia, Philippines sẽ tới Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Liên hoan phim.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2 sẽ lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo; khích lệ tài năng, giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới.

Ngôi sao Running man - Jeon So Min sẽ có hoạt động ra mắt quốc tế tác phẩm của mình tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2. Ảnh: BTC

Ngoài ra, các đoàn phim trong nước và quốc tế cũng sẽ có nhiều hoạt động giao lưu với truyền thông và khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim lần này.

Theo ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng nhận định, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2 được tổ chức với mong muốn tạo dựng thêm những thương hiệu sự kiện, khẳng định vị thế "điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á" của Đà Nẵng. Ông Trần Chí Cường cũng bày tỏ sự vui mừng khi Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2 quy tụ được các bộ phim xuất sắc cũng như dàn nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và quốc tế.