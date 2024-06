Phim Việt Nam tranh giải cùng phim của sao hạng A Hollywood tại DANAFF 2

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2 (DANAFF 2) tổ chức ở Đà Nẵng có hai hạng mục trao giải chính, đó là phim châu Á dự thi và phim Việt Nam dự thi. Trong đó hạng mục phim châu Á có 13 tác phẩm tranh tài, gây bất ngờ với sự tham gia của bộ phim Úc – The new boy (Cậu bé lạ kỳ) do Cate Blanchett - ngôi sao hạng A Hollywood từng 2 lần đoạt giải Oscar đóng chính. Cate Blanchett từng xuất hiện trong các bộ phim Mỹ nổi tiếng như Chúa tể những chiếc nhấn hay Thor: Ragnarok.

Cate Blanchett, ngôi sao hạng A Hollywood từng 2 lần đoạt giải Oscar. Ảnh: BTC

Đạo diễn người Úc - Warwick Thornton của bộ phim, người từng đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes cũng bày tỏ ý định sẽ đến Đà Nẵng để giao lưu với khán giả. Nhà phê bình David Stratton mô tả Thorngon là "một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất của nước Úc", trong khi Cate Blanchett gọi ông là "người kể chuyện bằng hình ảnh xuất sắc nhất".

Lấy bối cảnh nước Úc 1940, The new boy (Cậu bé lạ kỳ) là câu chuyện về một cậu bé mồ côi thổ dân 9 tuổi đến trong đêm khuya tại một tu viện hẻo lánh được điều hành bởi một nữ tu bội giáo, sự hiện diện của cậu làm xáo trộn tới thế cân bằng mỏng manh trong câu chuyện về cuộc đấu tranh tinh thần và cái giá phải trả cho sự sinh tồn (dịch theo IMDb).

The new boy do siêu sao Hollywood Cate Blanchett đóng chính. Ảnh: BTC

The new boy sẽ tranh tài ở hạng mục phim châu Á dự thi với 12 tác phẩm khác đến từ các nước như Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ… Hai phim Việt Nam tranh tài cùng hạng mục là Cu-li không bao giờ khóc và Bên trong vỏ kén vàng của hai đạo diễn Phạm Ngọc Lân và Phạm Thiên Ân.

Inside the Yellow Cocoon Shell (Bên trong vỏ kén vàng) ghi dấu ấn tại Liên hoan phim Cannes khi nhận giải thưởng Camera vàng (Caméra d'Or) - giải thưởng vinh danh các tác phẩm đầu tay xuất sắc. Tác phẩm của đạo diễn Phạm Thiên Ân kể về hành trình Thiện (Lê Phong Vũ) đưa hài cốt người chị dâu tên Hạnh về quê sau một tai nạn xe máy.

Bộ phim độc lập Cu li never cries (Cu li không bao giờ khóc) do Phạm Ngọc Lân đạo diễn (nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc và Nghiêm Quỳnh Trang) đã làm nên lịch sử tại Liên hoan phim Berlin 2024, thắng giải Phim dài đầu tay xuất sắc nhất.

Phim kể về bà Nguyện (Minh Châu đóng) từ châu Âu trở về Việt Nam với món thừa kế là con culi của người chồng qua đời. Bên cạnh việc đối mặt với quá khứ tưởng như chôn chặt, bà Nguyện lo lắng cho tương lai của người cháu gái, khi cô kết hôn vội vã do lỡ có thai với bạn trai.

Cu li không bao giờ khóc thắng giải Phim dài đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin 2024. Ảnh: NSX

Chia sẻ với PV Dân Việt, TS. Ngô Lương Lan – Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam nói tại buổi hợp báo Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 rằng: "Lần thứ 2 tổ chức, chúng tôi muốn kỳ liên hoan phim năm nay phải chuyên nghiệp hơn và để lại nhiều dấu ấn và chất lượng tốt hơn kỳ I. Chất lượng phim kỳ này làm cho ban tổ chức hay ban tuyển chọn cảm thấy khá hài lòng. Trong hạng mục các phim dự thi, đặc biệt là phim châu Á, sẽ có các bộ phim lần đầu tiên được ra mắt quốc tế ở Việt Nam".

Ngoài ra, bà cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình thuyết phục các nhà sản xuất nước ngoài gửi phim về Việt Nam: "Có được bản quyền để được trình chiếu các tác phẩm nước ngoài cũng khá căng thẳng. Một số liên hoan phim thế giới, các bộ phim phải trả tiền để tham dự, nhưng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, mọi thứ đều miễn phí và thậm chí, chúng tôi phải trả tiền bản quyền cho một số tác phẩm để có thể mang đến các bộ phim chất lượng nhất cho liên hoan lần này.

Bên trong vỏ kén vàng nhận giải thưởng Camera vàng (Caméra d'Or) - giải thưởng vinh danh các tác phẩm đầu tay xuất sắc. Ảnh: NSX

Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều giám đốc tại các liên hoan phim khác, chúng tôi quyết định đi tìm nguồn tiền để có thể có được phim hay. Bởi dù thế nào nếu muốn có phim hay, phải mất một khoản chi phí nhất định. Bản quyền các bộ phim thuộc về hãng hay nhà sản xuất, họ cũng phải có được nguồn lợi khi đầu tư cho bộ phim đó".

TS. Ngô Phương Lan tại họp báo Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2. Ảnh: BTC

Về phía phim Việt Nam, TS. Ngô Phương Lan nói rằng rất mừng khi không mất chi phí để mời tham dự, có những bộ phim dù đang chiếu thương mại như Lật mặt 7: Một điều ước vẫn sẽ tham gia.

Được biết, Chủ tịch Ban giám khảo phim châu Á dự thi sẽ là đạo diễn, nhà văn người Pháp gốc Hoa - Đới Tư Kiệt, người từng làm ra bộ phim ậy Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa được đề cử Quả cầu vàng. Đạo diễn Hồng Kông nổi tiếng Quan Cẩm Bằng sẽ là Chủ tịch Bam giám khảo phim Việt Nam dự thi. Các gương mặt giám khảo còn nhiều nhân vật có tiếng khác của điện ảnh trong nước và quốc tế như Mariette Rissenbeek – Cựu Giám đốc Liên hoan phim Berlin, NSND Lê Khanh, nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê.