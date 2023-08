Mới đây, nữ diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Hàn Quốc Kim Hee Sun đã trở lại màn bạc với bộ phim hài lãng mạn mới "Honey Sweet". Đây là vai chính đầu tiên của cô trong phim điện ảnh sau 10 năm, kể từ khi bộ phim "The Warring States" ra mắt năm 2011 do Trung Quốc sản xuất và nếu tính phim của Hàn Quốc thì đã 20 năm kể từ "A Man Who Went to Mars" giới thiệu tới khán giả năm 2003.

Trong phim, Kim Hee Sun đóng vai một bà mẹ đơn thân, có tình cảm với một cậu trai trẻ non nớt. Cụ thể, Chi-ho (Yoo Hae Jin thủ vai) là một nhà nghiên cứu tại một công ty bánh kẹo, anh ta không biết bất cứ điều gì khác ngoài công việc. Một ngày nọ, anh đến một công ty cho vay để trả nợ giúp anh trai thì gặp một bà mẹ đơn thân vui vẻ Il Young (Kim Hee Sun thủ vai).

Đạo diễn "nát nước" mời Kim Hee Sun trở lại màn ảnh

Kim Hee Sun trong phim điện ảnh mới. Ảnh: KNEWS.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ dần chuyển sang mối quan hệ lãng mạn, mang đến những thay đổi tươi mới cho cuộc sống vốn dĩ đơn giản và buồn tẻ của Chi Ho.

Nữ diễn viên Kim Hee Sun chia sẻ, cô cảm thấy ngần ngại nhận vai điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng. "Với tôi khi đóng phim, diễn viên cũng phải chịu trách nhiệm trong việc phim có thu hút khán giả hay không. Và điều đó khiến tôi lo sợ. Nếu lượng khán giả thấp thì tôi cảm thấy đó là sự đánh giá về diễn xuất của mình", cô nói trong một cuộc phỏng vấn.

"Tôi đã xin thêm thời gian để cân nhắc vai diễn. Rồi một ngày, đạo diễn gửi cho tôi một lá thư dài hai trang, giải thích lý do tại sao tôi phù hợp với vai Il Young. Tôi đã vô cùng cảm động. Với một đạo diễn tin tưởng tôi đến thế, không còn lý do gì để chần chừ nữa", nữ diễn viên bày tỏ.

Kim Hee Sun vào vai người phụ nữ lạc quan, chờ đợi chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng đến. Khi nhìn thấy một người đàn ông kỳ quặc nhưng chân thật, cô đã phải lòng anh ta.

Nữ diễn viên cho biết, cô giống với nhân vật ở điểm lạc quan. "Il Young và tôi có rất nhiều điểm giống nhau. Đã lâu rồi tôi mới đóng phim nhưng vai diễn không quá nghiêm túc", cô nói và bày tỏ sự hài lòng khi tham gia bộ phim.

Kim Hee Sun cho biết cô đắn đo trước khi nhận lời tham gia phim. Ảnh: KNEWS.

"Đạo diễn rất cởi mở, mọi người đều nỗ lực để làm cho bộ phim trở nên hài hước và hoàn hảo hơn. Tất cả chúng tôi đều gắng sức cùng nhau", nữ diễn viên tiếp lời.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, cô cảm thấy thoải mái với bạn diễn nam ngay từ đầu. "Ai lại không muốn làm việc với Yoo Hae Jin chứ? Tôi luôn muốn thực hiện một dự án với anh ấy. Anh ấy đến trường quay ngay cả vào những ngày không phải đóng phim, đó đâu phải là điều dễ dàng. Tôi luôn trân trọng cách mà anh ấy động viên mọi người, trong đó có tôi. Chúng tôi rất hợp nhau ngay từ đầu. Chúng tôi phối hợp như thể đã diễn với nhau nhiều lần rồi vậy", cô nói.

Nữ diễn viên nói rằng, bộ phim lãng mạn, hài hước này có thể là nguồn động viên những người đang trải qua thời kỳ khó khăn. "Gần đây, xã hội có nhiều tin buồn. Vì vậy, tôi hy vọng sau khi xem bộ phim này sẽ khiến mọi người vui vẻ", Kim Hee Sun bày tỏ.

Kim Hee Sun (sinh ngày 11/6/1977) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1990 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Cô đã tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình và phim điện ảnh thành công, trong đó có những tác phẩm nổi bật như "Scent of a Man" (1998), "Forever the Moment" (2008) và "Angry Mom" (2015). Kim Hee Sun cũng là người mẫu và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng.