Số phận của loạt phim "Wonder Woman" của DC, do nữ diễn viên Gal Gadot nhận vai chính hiện vẫn đang là một câu hỏi lớn. Gần đây, có nhiều chia sẻ từ chính Gal Gadot, các lãnh đạo của DC như Games Gunn và Peter Safran khẳng định, họ sẽ cùng nhau thực hiện "Wonder Woman 3". Tuy nhiên, theo nguồn tin của Variety, đây chỉ là thông tin nhằm trấn an dư luận.

Phần 3 của loạt phim về nữ anh hùng DC hiện không được phát triển tại DC Studios và bản thân James Gunn, cũng như Peter Safran không hề có tên trong bất kỳ dự án nào liên quan tới "Wonder Woman" trong Vũ trụ DC mới ngoại trừ loạt phim tiền truyện "Paradise Lost" đã được công bố trước đó dành cho Max.

Số phận nào cho Wonder Woman của Gal Gadot?

Tương lai mù mịt cho vai diễn Wonder Woman của Gal Gadot. Ảnh: DC.

Trong một cuộc phỏng vấn với ComicBook.com, Gal Gadot cho biết, tương lai của loạt phim vẫn chưa được quyết định: "Tôi thích đóng vai Wonder Woman, đó là một trải nghiệm quý giá đối với tôi. Theo như James và Peter chia sẻ, chúng tôi sẽ cũng nhau làm "Wonder Woman 3".

"Tôi đã được mời tham dự một cuộc họp với hai đạo diễn tài năng đó. Họ nói: "Wonder Woman đang nằm trong tay những người giỏi nhất, chúng tôi sẽ cùng làm bộ phim này với em. Chúng tôi thích em trong vai Wonder Woman, thế nên em không phải lo lắng gì cả", nữ diễn viên nói tiếp.

Các nguồn tin cho biết, DC không hứa hẹn bất kỳ điều gì với Gal Gadot cho phần 3 của loạt phim này, cũng không có cuộc thảo luận nào về việc Wonder Woman của Gadot tiếp tục xuất hiện trong Vũ trụ DC mới.

James Gunn và Peter Safran đã có một buổi thuyết trình vào đầu năm để giới thiệu các bộ phim đầu tiên trong Vũ trụ DC mới của họ, ví dụ như "Superman: Legacy".

Gal Gadot đã đóng vai Wonder Woman trong Vũ trụ DC của Zack Snyder. Cô xuất hiện lần đầu trong "Batman v Superman: Dawn of Justice" trước khi có hai bộ phim riêng của mình: "Wonder Woman" và "Wonder Woman 1984". Wonder Woman của Gadot cũng xuất hiện trong "Justice League" và có những cảnh nhỏ trong các bộ phim DC như "Shazam! Fury of the Gods". Hai bộ phim "Wonder Woman" riêng của cô được đạo diễn bởi Patty Jenkins. Cả hai đang phát triển "Wonder Woman 3", sau đó tạm dừng, trước khi James Gunn và Peter Safran được bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của DC Studios.



Vào tháng 12 năm trước, "Wonder Woman 3" bất ngờ sụp đổ, sau khi lãnh đạo của Warner Bros. từ chối kế hoạch của đạo diễn Jenkins cho phần tiếp theo. Jenkins đã công khai rút lui khỏi dự án. Sự kiện này diễn ra ngày sau khi Gunn và Safran đảm nhận quyền kiểm soát DC Studios và thông báo họ sẽ đổi mới Vũ trụ DC. Nhiều thông tin khẳng định, Jenkins đã từ chối làm mới "Wonder Woman 3" để phù hợp với Vũ trụ DC của Gunn và Safran, nên cô phải ra đi.

"Tôi chưa bao giờ từ bỏ. Tôi sẵn lòng xem xét mọi thứ được mà họ yêu cầu, nhưng hiểu rõ tại thời điểm này, tôi không thể làm gì để dự án tiếp tục tiến về phía trước. DC đang phải đối mặt với những thay đổi mà họ buộc phải thực hiện, vì vậy việc quyết định rất khó khăn vào lúc này", Jenkins chia sẻ trên Twitter.

Khoảng một giờ sau khi Jenkins đăng thông báo của mình, Gunn lên tiếng ủng hộ: "Tôi luôn cảm nhận được sự chuyên nghiệp khi làm việc cùng với bạn".

Vào tháng 1 năm nay, khi Gunn và Safran gặp gỡ báo chí để giới thiệu chương đầu tiên của Vũ trụ DC mới của họ (được gọi là "Gods and Monsters"), họ đã thông báo về một dự án duy nhất liên quan đến Wonder Woman. Đó là "Paradise Lost", một loạt phim tiền truyện dành cho kênh Max. Loạt phim được mô tả giống "Game of Thrones", diễn ra trên đảo Themyscira trước khi Wonder Woman ra đời.