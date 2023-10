Nhà làm phim Trung Quốc nổi tiếng Trương Nghệ Mưu được vinh danh Giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Tokyo (TIFF) năm nay. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Tokyo vào ngày 23/10 trong khuôn khổ của sự kiện phim danh giá này, kéo dài từ ngày 23/10 đến ngày 1/11 sắp tới.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu được vinh danh thành tựu trọn đời

Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào năm 1982, Trương Nghệ Mưu đã bước chân vào làng điện ảnh với bộ phim đầu tay mang tên "Cao lương đỏ" (1987). Từ đó, ông đã ghi dấu ấn trong ngành với nhiều tác phẩm nổi tiếng như "The Story of Qiu Ju" (1992); "To Live" (1994); "The Road Home" (1999); "House of Flying Daggers" (2004); "The Great Wall" (2016) và "Cliff Walkers" (2021).

Trương Nghệ Mưu được biết tới như đạo diễn số một Trung Quốc. Ảnh: IT.

Tác phẩm mới nhất của Trương Nghệ Mưu có tên "Full River Red" đã được phát hành vào dịp Tết Nguyên đán năm nay và đã nhanh chóng đứng đầu danh sách phim Trung Quốc năm 2023 với doanh thu cao nhất. Đặc biệt, bộ phim này đã được chọn để tham gia vào phần Gala Selection tại Liên hoan phim Tokyo năm nay, được coi như một điểm nhấn của sự kiện.

Trong thời gian ở Tokyo, Trương Nghệ Mưu cũng sẽ tham gia một buổi thuyết trình được tổ chức bởi Japan Foundation, đánh dấu sự kết hợp và giao lưu giữa các nghệ sĩ và nhà làm phim quốc tế.

Nhận được tin về giải thưởng, Trương Nghệ Mưu đã chia sẻ: "Tôi rất vinh dự được nhận Giải thưởng Thành tựu trọn đời này. Điện ảnh có thể đóng vai trò là cầu nối kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới và thúc đẩy trao đổi và hiểu biết lẫn nhau vượt qua sắc tộc và văn hóa".

Ông cũng nhớ lại lời của nhà làm phim nổi tiếng Akira Kurosawa khi ông nhận giải danh dự của Viện Hàn lâm vào năm 1990 và thúc đẩy tinh thần nhiệt huyết trong sự nghiệp điện ảnh của mình.

"Có một điều tôi vẫn còn nhớ: Khi Kurosawa Akira nhận được Giải thưởng Danh dự của Viện Hàn lâm vào năm 1990, khi tôi vẫn là một nhà làm phim non trẻ. Câu nói của anh ấy trong bài phát biểu "Tôi vẫn chưa nắm bắt được bản chất của điện ảnh" vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Liên hoan phim quốc tế Tokyo vì đã trao cho tôi giải thưởng này. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự hỗ trợ của họ. Coi đây là điểm khởi đầu, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tìm hiểu bản chất của điện ảnh và làm ra những bộ phim hay".