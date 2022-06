Ngày 28/6, bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GDĐT Đồng Nai cho biết đến thời điểm này địa phương đang “chạy nước rút” cho công tác đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT.



Năm nay Đồng Nai có 31.500 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh học sinh xếp hàng chờ thi ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai: T.L

Theo bà Huệ, năm nay, Đồng Nai có trên 31.500 thí sinh dự thi. Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, Đồng Nai thành lập 60 điểm thi, trong đó, các điểm thi tại TP.Biên Hòa chiếm đến 1/3 tổng số thí sinh trong toàn tỉnh. Ngoài ra, Đồng Nai sẽ điều động 3.900 giáo viên coi thi, 300 cán bộ làm nhiệm vụ chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký các điểm thi, 310 giáo viên làm công tác chấm thi. Bên cạnh đó còn có thêm nhân viên y tế, công an cũng tham gia hỗ trợ kỳ thi.



Đến thời điểm này, Sở GDĐT Đồng Nai đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cho nơi in sao đề thi của kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Ngành giáo dục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra và lắp đặt các thiết bị phá sóng khu vực in sao đề thi. Cán bộ an ninh sẽ được bố trí 24/24 giờ với nhiều vòng tại điểm in sao. Đặc biệt, những cán bộ được phân công làm nhiệm vụ in sao đề thi trong quá trình làm nhiệm vụ tuyệt đối không được liên hệ ra bên ngoài bằng bất cứ hình thức nào.

Đồng Nai đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong ảnh là hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ở Đồng Nai, Sở GDĐT đã có những chỉ đạo cụ thể liên quan đến công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi ở các khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, yếu tố con người, quy trình tổ chức thi và coi thi… Những người được lựa chọn là chủ tịch điểm thi hầu hết có kinh nghiệm ở nhiều kỳ thi trước.

Trong đó, yêu cầu tất cả các trường được chọn làm điểm thi phải ngắt nguồn điện và tín hiệu cung cấp cho camera quan sát có gắn ở tất cả các phòng thi, hành lang… Còn trong phòng của chủ tịch điểm thi, phòng lưu trữ đề thi, bảo quản bài thi của thí sinh sau khi làm xong bài luôn có camera quan sát 24/24 giờ, đồng thời phải có thiết bị tích điện trong trường hợp mất điện.

Chủ tịch hội đồng thi phải ăn ngủ ngay tại phòng của mình để làm nhiệm vụ bảo quản đề thi. Trước cửa của phòng chủ tịch điểm thi luôn có cán bộ công an hỗ trợ làm nhiệm vụ.

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thi, ông Lê Chí Hướng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai nói rằng để đảm bảo tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Công an tỉnh sẽ huy động khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp làm nhiều nhiệm vụ. Ngoài ra, công an tỉnh cũng sẽ nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các hành vi làm ảnh hưởng đến an toàn của kỳ thi, như gian lận, tung tin thất thiệt…